Multati quattro Comuni del Trapanese. Indennità ridotte per i sindaci, ecco perchè

Arriva da Palermo una decisione che colpisce quattro Comuni del Trapanese: Favignana, Pantelleria, Partanna e Valderice subiranno una decurtazione sui trasferimenti regionali relativi alla quarta trimestralità del 2025. La sanzione, comminata dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali, è dovuta alla mancata presentazione della relazione annuale sull'attività svolta dal sindaco per il periodo 2023-2024.
La notizia, riportata da "La Sicilia" in un articolo di Giuseppe Recca, evidenzia come l'obbligo di questa relazione sia stabilito dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 7/1992. Una norma spesso sottovalutata dalle amministrazioni, ma che questa volta si traduce in conseguenze economiche dirette a danno della collettività.
L'Obbligo Dimenticato e le Conseguenze Finanziarie
La relazione annuale del sindaco è un adempimento burocratico che, pur non comportando rischi di commissariamento o rimozione per l'amministratore, è legalmente dovuto. La sua mancata produzione è stata notificata ai Comuni dall'Assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, nel contesto del decreto di assegnazione della quarta rata dei trasferimenti.
Oltre alla "multa" inflitta all'ente, la norma prevede anche una sanzione personale per il sindaco del Comune inadempiente, consistente in una decurtazione del 10% dell'indennità mensile per quattro mesi. Sebbene l'inadempienza passi spesso inosservata anche all'opposizione, questa volta i risvolti economici sono ineludibili.
Gli Importi delle Decurtazioni
La sanzione comminata ai quattro enti viene decurtata direttamente dalla somma complessiva assegnata dalla Regione Siciliana per la quarta trimestralità 2025. Di seguito, gli importi che verranno trattenuti ai Comuni coinvolti:
- Favignana: 281.326,13 euro da decurtare dal trasferimento complessivo trimestrale di 586.096,10 euro.
- Pantelleria: 109.969,61 euro da decurtare sul totale di 157.631,90 euro.
- Partanna: 53.979,37 euro da decurtare sul finanziamento regionale di 157.631,90 euro.
- Valderice: 53.909,33 euro da decurtare sul trasferimento regionale IV trimestre 2025 di 116.772,26 euro.
Il decreto di riparto definitivo dei trasferimenti regionali ai Comuni per la quarta trimestralità di quest'anno ammonta complessivamente a 74 milioni di euro, completando il quadro dei fondi destinati agli enti locali siciliani per l'esercizio finanziario 2025, pari a 282,5 milioni di euro. Le somme non utilizzate secondo le modalità previste dovranno essere restituite nell'esercizio successivo.