Occupazione in Sicilia: Schifani incontra il ministro Urso

13/11/2025 12:50:00

Incontro a Palazzo Piacentini tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per affrontare alcune delle principali vertenze che coinvolgono i lavoratori siciliani e per discutere di nuovi investimenti nell’Isola.

Sul tavolo la situazione della Telecontact Center, società del gruppo Tim, con circa 900 dipendenti tra Palermo e Caltanissetta. Il Mimit, in raccordo con il ministero del Lavoro, seguirà da vicino la transizione societaria verso Dna Sr per garantire la continuità delle attività e tutelare l’occupazione senza ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Per la Cargill di Giammoro (Messina), dove sono a rischio 50 posti, Urso ha annunciato l’apertura di un confronto con la multinazionale per cercare alternative ai licenziamenti e favorire nuove prospettive di reindustrializzazione, con il supporto della Regione.

Confermato inoltre l’accordo sui fondi “Step”: 300 milioni destinati a STMicroelectronics per rafforzare il polo tecnologico di Catania e attrarre nuovi investimenti.

«È un segnale forte di attenzione del governo nazionale verso la Sicilia – ha dichiarato Schifani –. Abbiamo ottenuto impegni concreti per la difesa dei lavoratori e per il rilancio del nostro sistema produttivo».



