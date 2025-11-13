Sezioni
Istituzioni
13/11/2025 02:00:00

Peresentata la 93^ edizione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/peresentata-la-93-edizione-del-calendario-storico-dell-arma-dei-carabinieri-2026-450.jpg

È stato presentato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, giunto alla sua 93ª edizione. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Generale Salvatore Luongo e il Ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’informazione.

 

Il tema scelto per l’anno prossimo è “Eroi quotidiani”: un omaggio ai Carabinieri che ogni giorno operano silenziosamente nelle città, nei piccoli comuni e all’estero, accanto ai cittadini. Con oltre 1,2 milioni di copie stampate e traduzioni in otto lingue, il Calendario continua a essere un simbolo di identità, memoria e vicinanza al Paese.

Le immagini, realizzate dall’artista Luigi “René” Valeno, maestro della Pop Art italiana, mostrano i Carabinieri al lavoro tra la gente, nei luoghi simbolo del Paese e nelle bellezze naturali e culturali dell’Italia. Le diciannove tavole sono accompagnate dai racconti di Maurizio De Giovanni, che, attraverso la voce di un giovane Carabiniere, narrano episodi di generosità, coraggio e dedizione quotidiana.

 

 

La prefazione di Aldo Cazzullo ripercorre la storia dell’Arma dal 1814 a oggi, mentre la postfazione di Massimo Lugli racconta esperienze personali che evidenziano l’impegno e la vicinanza dei Carabinieri ai cittadini.

 

Oltre al Calendario Storico, sono stati presentati l’Agenda 2026, il calendario da tavolo “I Carabinieri nello sport” e il Planning dedicato ai “Reparti a Cavallo”. Il ricavato di questi prodotti sosterrà opere benefiche, tra cui l’ONAOMAC e l’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.

Un progetto che unisce arte, letteratura e valori civili, raccontando il volto umano dell’Arma e la presenza discreta ma costante dei suoi uomini e donne, veri protagonisti della sicurezza e della solidarietà in Italia.









