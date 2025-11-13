Peresentata la 93^ edizione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026
È stato presentato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, giunto alla sua 93ª edizione. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Generale Salvatore Luongo e il Ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’informazione.
Il tema scelto per l’anno prossimo è “Eroi quotidiani”: un omaggio ai Carabinieri che ogni giorno operano silenziosamente nelle città, nei piccoli comuni e all’estero, accanto ai cittadini. Con oltre 1,2 milioni di copie stampate e traduzioni in otto lingue, il Calendario continua a essere un simbolo di identità, memoria e vicinanza al Paese.
Le immagini, realizzate dall’artista Luigi “René” Valeno, maestro della Pop Art italiana, mostrano i Carabinieri al lavoro tra la gente, nei luoghi simbolo del Paese e nelle bellezze naturali e culturali dell’Italia. Le diciannove tavole sono accompagnate dai racconti di Maurizio De Giovanni, che, attraverso la voce di un giovane Carabiniere, narrano episodi di generosità, coraggio e dedizione quotidiana.
La prefazione di Aldo Cazzullo ripercorre la storia dell’Arma dal 1814 a oggi, mentre la postfazione di Massimo Lugli racconta esperienze personali che evidenziano l’impegno e la vicinanza dei Carabinieri ai cittadini.
Oltre al Calendario Storico, sono stati presentati l’Agenda 2026, il calendario da tavolo “I Carabinieri nello sport” e il Planning dedicato ai “Reparti a Cavallo”. Il ricavato di questi prodotti sosterrà opere benefiche, tra cui l’ONAOMAC e l’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.
Un progetto che unisce arte, letteratura e valori civili, raccontando il volto umano dell’Arma e la presenza discreta ma costante dei suoi uomini e donne, veri protagonisti della sicurezza e della solidarietà in Italia.
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione...
È stato presentato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, giunto alla sua 93ª edizione. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Generale Salvatore Luongo e il...
Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia di Trapani. Nel solo mese di ottobre 2025, le Forze dell’Ordine – nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di...
Box regali, professionisti della zona, negozi fisici, esperienze culinarie o culturali e noleggio auto. Questo e molto altro è possibile trovare su Lumos.it, il nuovo marketplace dove ogni esperienza diventa unica e dove...