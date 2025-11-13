Sezioni
Cronaca

» Meteo
13/11/2025 07:52:00

Meteo nel trapanese: prosegue l'estate di San Martino, oggi sole e temperature miti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763016983-0-meteo-nel-trapanese-prosegue-l-estate-di-san-martino-oggi-sole-e-temperature-miti.jpg

Prosegue l’“estate di San Martino” anche sulla provincia di Trapani.

 

Oggi, giovedì 13 novembre il tempo sarà pienamente soleggiato: cielo sereno per l’intera giornata e temperature miti, con massime fino a 21°C e minime sui 15°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, con qualche rinforzo nel pomeriggio e in serata.

 

Venerdì 14 novembre persiste l’alta pressione, garanzia di stabilità atmosferica. A Trapani il cielo si presenterà poco nuvoloso o velato, con qualche nube in più solo in serata. Le temperature resteranno stabili, comprese tra 16 e 23°C, mentre i valori notturni tenderanno a calare leggermente.

 

Un assaggio d’autunno mite e luminoso, prima del possibile ritorno di un clima più fresco la prossima settimana.









