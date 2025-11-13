Sezioni
Cultura

» Religioni
13/11/2025 17:00:00

Salaparuta: il vescovo Giurdanella consegna la Costituzione a 13 neo diciottenni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763037224-0-salaparuta-il-vescovo-giurdanella-consegna-la-costitizione-a-13-neo-diciottenni.jpg

Tredici ragazzi di Salaparuta, appena diventati maggiorenni, hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana in una cerimonia svoltasi nell’aula consiliare del Comune. Alla consegna hanno preso parte il sindaco Michele Saitta e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che due anni fa ebbe l’idea di questa iniziativa.
Prima dell’incontro, il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica in chiesa madre, concelebrata da padre Giovanni Butera. Nel suo intervento, Giurdanella ha invitato i giovani a «considerare la Costituzione e il Vangelo come stelle polari per orientare i propri passi», richiamando anche l’articolo 3 aggiornato nel 2022, che include la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

 

                                                                                                             ****

 

Campobello, sei assistiti Caritas a pranzo col Papa per il Giubileo dei Poveri

 Sei assistiti della Caritas dell’Unità pastorale di Campobello parteciperanno domenica 16 novembre al pranzo con Papa Leone XIV al termine dell’Angelus, nell’ambito del Giubileo dei Poveri.
Il gruppo – composto da 43 persone tra assistiti e operatori Caritas – partirà venerdì per Roma. Sabato è previsto il pellegrinaggio attraverso la Porta Santa di San Pietro e domenica la partecipazione alla messa giubilare presieduta dal Pontefice.
A livello diocesano, la celebrazione del Giubileo si terrà sabato 22 novembre a Mazara del Vallo con momenti di preghiera, formazione e convivialità presso la Cattedrale e il Seminario vescovile.

                                                                                                             ****

Mazara, Giubileo dei produttori di vini da messa nella parrocchia Cristo Re

Si è svolto nella parrocchia Cristo Re il Giubileo diocesano dei produttori di vini da messa, un momento di preghiera e incontro organizzato dal nuovo delegato vescovile don Daniele Donato, che ha preso il posto di don Nicola Altaserse.
Alla celebrazione hanno preso parte numerosi produttori, in gran parte provenienti da Marsala, primo polo italiano per la produzione di vini da messa. «Questo Giubileo – ha detto il Vescovo nella sua omelia – è un’opportunità per tutti, anche per voi che producete un vino così prezioso».









