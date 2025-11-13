Scrive Enzo Riccobono, “Mio rapporto con Lo Sciuto interrotto da oltre 10 anni”

13/11/2025 07:30:00

In riferimento a quanto riportato nell’articolo di Egidio Morici, intitolato “Nell’altra Democrazia Cristiana, il vicepresidente nazionale condannato per corruzione”, dove si afferma che io sarei vicino politicamente a Lo Sciuto, si precisa che tale affermazione è completamente priva di fondamento. Io sono uomo di nessuno, non sono politicamente legato a Lo Sciuto né a qualsiasi altro esponente. Ogni mia scelta e posizione politica è sempre stata assunta in piena autonomia e indipendenza.

È vero che in passato esisteva un legame di parentela con il signor Lo Sciuto, ma si tratta di un rapporto ormai interrotto da oltre dieci anni e che non ha mai avuto alcuna influenza sulle mie attività, le mie idee o le mie decisioni.

Attribuirmi oggi vicinanze o connessioni politiche con Lo Sciuto è quindi un errore.

Enzo Riccobono

Segretario per la Sicilia Occidentale della Democrazia Cristiana - Partito Storico




