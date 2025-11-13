Asp Trapani: sabato la campagna "Influ Day 2025". Ecco dove è possibile vaccinarsi

13/11/2025 00:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aderisce all’“Influ Day 2025”, la giornata promossa dall’Assessorato regionale alla Salute per incentivare la vaccinazione contro i principali virus stagionali.



L’appuntamento è per sabato 15 novembre, con una campagna Open Day gratuita e senza prenotazione. Durante l’iniziativa sarà possibile ricevere i vaccini antinfluenzale, antipneumococcico, anti-VRS, anti-Covid e anti-Herpes zoster. L’obiettivo è favorire l’accesso alla prevenzione e aumentare la copertura vaccinale nella popolazione.

L’evento è organizzato dall’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Trapani e si terrà dalle 8.30 alle 13.30 in sette punti vaccinali distribuiti in tutta la provincia:

Trapani - Erice: Cittadella della Salute, Palazzo Giglio – Viale delle Province, 2 – Casa Santa

Cittadella della Salute, Palazzo Giglio – Viale delle Province, 2 – Casa Santa Alcamo: Viale Europa, 60

Viale Europa, 60 Castelvetrano: Piazza Martiri d’Ungheria

Piazza Martiri d’Ungheria Marsala: Via Pascasino

Via Pascasino Mazara del Vallo: Via Furia Tranquillina, 1

Via Furia Tranquillina, 1 Campobello di Mazara: Piazza Nino Buffa, 1

Piazza Nino Buffa, 1 Trapani: Sede centrale dell’ASP, Via Mazzini

L’ASP invita tutti i cittadini, in particolare anziani, soggetti fragili e operatori sanitari, ad approfittare di questa giornata dedicata alla tutela della salute e alla prevenzione delle infezioni stagionali.



