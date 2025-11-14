14 Novembre: cresce tensione Usa - Venezuela, caso Epstein, corruzione in Ucraina
E' il 14 Novembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano è intervenuta la Cassazione, che ha dato torto alla Procura e confermato le decisioni del Riesame favorevoli agli imputati • Cresce la tensione tra Usa e Venezuela: da Caracas Maduro promette un nuovo Vietnam e la Casa Bianca annuncia un’operazione militare più energica • Il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aveva un contatto con agenti russi per fare pressioni su Trump: è la novità più clamorosa emersa dalle carte del miliardario suicida • Lo scandalo della corruzione in Ucraina investe personaggi vicinissimi a Zelens’kyj. E intanto l’esercito russo avanza • A Trieste una donna di origini ucraine ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola: non voleva darlo al marito che aveva ottenuto l’affidamento
• La Germania ha avviato un piano per il potenziamento del proprio esercito • Hamas ha restituito a Israele un altro corpo appartenente a un ostaggio. Ne mancano ancora quattro • Una donna che aveva ucciso i due figli di due e quattro mesi è stata assolta dalla corte d’assise di Bergamo per incapacità mentale • Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, sotto processo per revenge porn, ha offerto alla ragazza parte offesa 25 mila euro ma lei li ha rifiutati • Alex Britti veniva spiato in casa dall’ex compagna: scoperta, la donna è stata condannata a sei mesi • Gli azzurri del calcio hanno sconfitto la Moldavia 2-0 ma la vittoria non basterà a evitare i playoff, necessari per assicurarsi un posto nel prossimo campionato mondiale • Musetti è stato battuto da Alcaraz negli Atp di Torino • L’Unione europea ha stabilito un dazio sui piccoli pacchi provenienti da paesi extracontinentali: la misura colpirà soprattutto prodotti cinesi • Gli spettatori televisivi sono in calo, e si riducono anche gli ascolti in prime time • La corte di giustizia di Strasburgo ha stabilito che una bevanda analcolica non può essere chiamate gin • Il ministro della Cultura Giuli ha negato i sussidi per le celebrazioni di Bartolo Longo, il benefattore che diede vita al santuario della Madonna di Pompei • Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo che ha travolto l’ex ministro Sangiuliano, ci ha ripensato ancora: si candiderà alle regionali in Campania • La premier Meloni e il presidente albanese Rama hanno confermato la validità del progetto di centri per immigrati in Albania, nonostante gli ostacoli incontrati • Una villa a Roma, conti correnti e due auto di lusso sono stati sequestrati a Giancarlo Tulliani, ex cognato di Gianfranco Fini. Tulliani è sotto inchiesta per sospetta associazione a delinquere • Fedez e Mr Marra hanno denunciato la visita di due persone che si sono qualificate come poliziotti senza esserlo • A La vita in diretta decine di spettatori hanno manifestato solidarietà alla famiglia che vive nei boschi vicino a Chieti alla quale vogliono togliere i figli • Sono morti il linguista francese Louis-Jean Calvet (83 anni), il professore di bioingegneria Danilo De Rossi (76), l’attrice statunitense Sally Kirkland (84), la scrittrice britannica Marina Lewycka (79)
Titoli Corriere della Sera: Albania, intesa e polemiche la Repubblica: Manovra, tassa sull’oro La Stampa: Musk spaventa l’Italia / “State scomparendo” Il Sole 24 Ore: Via libera ai dazi sui pacchi extra Ue Avvenire: Casa al piano zero Il Messaggero: Aliquote Imu, paletti del Mef Il Giornale: Autostrade, stop ai rincari Leggo: Alta velocità in tilt, odissea sui binari Qn: Milano, il flop dell’inchiesta Il Fatto: Dopo il referendum, FI / prepara un’altra mazzata Libero: Patacca e martello La Verità: Gli amici di Zelensky si fanno / i water d’oro coi nostri soldi Il Mattino: Ucraina, truppe accerchiate: Donetsk verso la resa il Quotidiano del Sud: Milano il flop dell’inchiesta il manifesto: Black / deal Domani: Epstein: «Posso abbattere Trump» / Lo scandalo delle email si allarga
