Buongiorno24 del 14 Novembre 2025

Mentre l’inchiesta su Totò Cuffaro scuote ancora la politica regionale, arriva un altro dato amaro per la Sicilia.

Secondo il rapporto “Italiani nel Mondo” della Fondazione Migrantes, negli ultimi dieci anni 56 mila laureati hanno lasciato l’Isola per cercare lavoro altrove.

Un’emorragia silenziosa di giovani competenze che racconta più di mille discorsi sullo sviluppo mancato.

Intanto, proseguono gli interrogatori nell’inchiesta sugli appalti truccati.

Tutti gli indagati respingono le accuse di corruzione, compreso Saverio Romano, che ha dichiarato:

«Ho dimostrato la mia estraneità ai fatti».

Domani sarà sentito anche l’ex governatore Cuffaro, accusato dalla Procura di aver utilizzato la propria influenza politica per orientare concorsi, appalti e procedure amministrative.

A Marsala, emerge un nuovo paradosso amministrativo.

Il Comune ha affidato a settembre, con un appalto da migliaia di euro, la distribuzione degli avvisi TARI 2025 a una ditta privata.

Oggi però ammette il fallimento del servizio e invita i cittadini che non hanno ricevuto l’avviso a richiederlo… via email.

Un pasticcio che rischia di costare caro ai contribuenti.

A Trapani, in corso Vittorio Emanuele, è stata collocata una nuova targa viaria, donata dalla ditta Schifano Marmi, nel quadro delle iniziative di decoro urbano.

Sul fronte dei trasporti, torna il caro voli di Natale.

Le tariffe per raggiungere la Sicilia superano in molti casi i 600 euro, con biglietti da Torino a Palermo più costosi di una tratta per Londra.

L’assessore Aricò prova a minimizzare: «I prezzi non sono aumentati e c’è il bonus che ammortizza la spesa».

Intanto cresce il successo di “Autunno in Cantina”, la rassegna promossa dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

Il festival, che ha già toccato alcune delle più importanti aziende vitivinicole dell’isola, fa tappa oggi alle Cantine Pellegrino di Marsala, con degustazioni e laboratori dedicati al Marsala e ai vini autoctoni.

Sempre a Marsala, aperto stamani il cantiere per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo.

I lavori, finanziati con 2 milioni e 960 mila euro, interessano il tratto compreso tra il Museo Archeologico e via Pomilia, completando il progetto di riqualificazione del waterfront cittadino.

