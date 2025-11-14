Anci Sicilia alla 42^ Assemblea Nazionale. Tra i sindaci quelli di Alcamo e Petrosino

14/11/2025 20:00:00

Anche l’ANCI Sicilia è presente alla 42ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, in corso in questi giorni a Bologna. Un appuntamento strategico — spiegano il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano — che rappresenta “un momento fondamentale di incontro e confronto tra gli amministratori di tutta Italia, un’occasione preziosa per individuare soluzioni condivise sulle politiche di gestione degli enti locali, sulle funzioni e sulle competenze dei comuni”.

Amenta ha sottolineato il valore del dialogo con il mondo delle imprese, evidenziando come il partenariato pubblico–privato sia ormai centrale per favorire innovazione e introdurre tecnologie avanzate nei servizi destinati ai cittadini.

“Particolare attenzione – ha aggiunto – sarà dedicata al tema dei minori stranieri non accompagnati. Inoltre, è previsto un successivo confronto con il terzo settore, attore strategico nella costruzione di una società più equa e solidale”.

A Bologna Fiere presente una delegazione numerosa di sindaci siciliani, testimoni della vitalità e della determinazione dei territori dell’Isola.

****

Il sindaco di Alcamo Domenico Surdi: “I Comuni sono il pilastro della Repubblica”

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, è tra i partecipanti alla 42ª Assemblea annuale dell’ANCI. Un luogo di confronto dove i primi cittadini italiani tracciano una sintesi dei problemi dei territori e formulano proposte concrete da presentare al Governo e al Parlamento.

“I Comuni sono il pilastro della Repubblica, l’istituzione più vicina ai cittadini” — ha dichiarato Surdi — “e per questo ogni anno facciamo il punto insieme ai colleghi su sfide e progetti necessari a servire al meglio le nostre comunità”.

Surdi ha ricordato il percorso amministrativo compiuto ad Alcamo negli ultimi anni: dal recupero del disavanzo ereditato agli investimenti su strade, impianti sportivi, scuole e cultura. “Abbiamo dimostrato che amministrando con trasparenza i risultati arrivano”, ha detto.

Dal palco dell’Assemblea, il sindaco ha anche richiamato Stato e Regione a un ruolo più incisivo sui temi di sicurezza, sanità pubblica e servizi fondamentali.

Infine, Surdi ha espresso apprezzamento per l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

“Ha ricordato l’importanza del nostro ruolo: avvicinare i cittadini alla politica in un’epoca in cui la partecipazione al voto è ai minimi. È una responsabilità che sentiamo ogni giorno”.

****

ANCI Sicilia: “Servono interventi concreti per evitare il collasso dei Comuni”

La crisi economico-finanziaria che coinvolge un numero crescente di Comuni siciliani è al centro delle azioni che ANCI Sicilia sta portando avanti su più livelli.

“Da anni lavoriamo per fronteggiare una situazione sempre più grave” — afferma il presidente Paolo Amenta — “che vede aumentare gli enti in dissesto o predissesto, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei servizi ai cittadini”.

Tra i risultati ottenuti sul piano nazionale, ANCI Sicilia segnala l’istituzione di un tavolo tecnico sul “caso Sicilia”, con MEF, Ragioneria Generale dello Stato e ANCI nazionale, per affrontare le criticità strutturali del sistema.

Parallelamente, a livello regionale, l’Associazione ha chiesto l’incremento del Fondo per le Autonomie Locali e il superamento del criterio della spesa storica nel riparto del Fondo di Solidarietà.

“Le stime già condivise con il Ministero e la Ragioneria parlano di 150 milioni di euro in più che spetterebbero ai Comuni siciliani” — sottolinea Amenta.

Tra le priorità anche la riforma della normativa su dissesto e predissesto, ritenuta ormai inadeguata e incapace di garantire stabilità agli enti risanati.

“Solo con un’azione coordinata su fronti nazionale, regionale e normativo — conclude Amenta — potremo evitare che l’emergenza finanziaria diventi un ostacolo insormontabile per i territori”.

****

Il sindaco di Petrosino chiede più supporto alla politica nazionale

Il Comune di Petrosino ha partecipato alla 42ª Assemblea annuale dell’ANCI con il sindaco Giacomo Anastasi, il presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna e l’assessore Antonio Salmeri.

“Insieme per il bene comune” è stato il tema dell’edizione 2024, che come ogni anno ha riunito sindaci e amministratori per condividere criticità, progetti e nuove soluzioni operative.

Il Sindaco Anastasi ha evidenziato l’importanza di un ruolo attivo di Governo e Regione nel sostenere i Comuni: “Le sfide sono tante e siamo pronti ad affrontarle con responsabilità e spirito di sacrificio. Ma abbiamo bisogno che le istituzioni superiori facciano la loro parte e ci mettano nelle condizioni di rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Il primo cittadino ha voluto richiamare anche un pensiero di Giorgio La Pira, citato in apertura dal presidente dell’ANCI Emilia Romagna:

“Amate la vostra città come parte integrante della vostra personalità… È un patrimonio prezioso che siete tenuti a tramandare migliorato alle generazioni future”.

“Parole che – conclude Anastasi – descrivono perfettamente la missione di ogni sindaco: custodire e far crescere la propria comunità”.



