Castellammare, si dimette l'assessora Mariella Caleca 

14/11/2025 02:00:00

L’assessora al Turismo, Spettacolo e Pubblica Istruzione di Castellammare del Golfo, Mariella Caleca, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico ricoperto sin dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, il 5 giugno 2023.

«Ringrazio Mariella Caleca per l’attento, costante e produttivo lavoro svolto in questi oltre due anni – ha dichiarato il sindaco – in settori complessi e strategici come turismo, spettacolo e pubblica istruzione. La sua dedizione ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla promozione del territorio. Pur dispiaciuto per il venir meno del suo apporto, le rinnovo la mia stima personale e istituzionale».

Le motivazioni dell’addio

Insegnante, indicata dal sindaco già nella fase preelettorale, Caleca ha spiegato nella sua lettera di dimissioni di aver accettato l’incarico «da cittadina e non da politica», con l’obiettivo di contribuire a un’azione amministrativa «vicina ai cittadini e libera da condizionamenti». L’ex assessora afferma di lasciare «per favorire nuovi equilibri e consentire il rinnovamento dell’esecutivo», definendo l’esperienza «profondamente significativa dal punto di vista umano e sociale».

Il bilancio dell’assessorato

Nella nota di commiato, Caleca ha ripercorso i principali risultati ottenuti durante il mandato. Tra questi: approvazione anticipata del programma estivo; partecipazione del Comune a fiere turistiche internazionali come BIT Milano, Budapest e Varsavia; rilancio del Carnevale Castellammarese; organizzazione dell’evento “Gustorie”, dedicato a gusto, storia e tradizioni locali; progettazione del nuovo portale turistico e realizzazione di mappe e segnaletica bilingue con QR code; avvio, per la prima volta, del servizio di bus urbano estivo; anticipo del servizio di mensa scolastica; primo regolamento comunale sul servizio scuolabus; avanzamento dei lavori di riqualificazione del teatro “Apollo – Anton Rocco Guadagno”; progetto di valorizzazione delle fosse granarie.

«È stato un lavoro intenso e ricco di soddisfazioni – scrive Caleca – che mi ha permesso di vivere un’esperienza preziosa di servizio alla comunità. Ringrazio amministrazione, dipendenti comunali, associazioni e forze dell’ordine per la collaborazione».

La composizione attuale della giunta

Dopo l’uscita di Caleca, la giunta comunale risulta composta da: Lorena Di Gregorio, vicesindaco, con deleghe ad ambiente, pianificazione territoriale, Suap, digitalizzazione e rapporti con il consiglio comunale; Giovanni D’Aguanno, deleghe a lavori pubblici, cultura, sport, politiche giovanili, frazioni e programmi di sviluppo territoriale; Giovanni Todaro, deleghe a servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, servizi demografici, edilizia privata, patrimonio, protezione civile e randagismo; Giovanni Ciufia, nominato nel giugno 2025, con deleghe al personale e alla polizia municipale. Il sindaco Fausto ha annunciato che nei prossimi giorni procederà al riassetto della giunta con la nomina del nuovo assessore, per riportare l’esecutivo al plenum.



