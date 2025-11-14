Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/11/2025 12:00:00

Marsala: c'è l'ordinanza per la messa in sicurezza del magazzino in fiamme al Lungomare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/marsala-c-e-l-ordinanza-per-la-messa-in-sicurezza-del-magazzino-in-fiamme-al-lungomare-450.jpg

Interdizione dell’accesso, ripristino delle condizioni di sicurezza, rimozione e corretto smaltimento dell’amianto e dei rifiuti presenti. Sono gli obblighi imposti alla proprietà dell’immobile abbandonato sul Lungomare di Marsala, dove la scorsa settimana si era sviluppato un incendio che aveva sprigionato una densa coltre di fumo visibile da gran parte della città.

 

Sulla base delle relazioni dei tecnici comunali e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco Massimo Grillo ha firmato una specifica ordinanza che impone interventi immediati per eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e tutelare l’ambiente.

 

La proprietà dovrà inoltre comunicare al Comune l’avvenuta eliminazione delle criticità e la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica entro i termini previsti dalla normativa.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...