Marsala: c'è l'ordinanza per la messa in sicurezza del magazzino in fiamme al Lungomare

14/11/2025 12:00:00

Interdizione dell’accesso, ripristino delle condizioni di sicurezza, rimozione e corretto smaltimento dell’amianto e dei rifiuti presenti. Sono gli obblighi imposti alla proprietà dell’immobile abbandonato sul Lungomare di Marsala, dove la scorsa settimana si era sviluppato un incendio che aveva sprigionato una densa coltre di fumo visibile da gran parte della città.

Sulla base delle relazioni dei tecnici comunali e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco Massimo Grillo ha firmato una specifica ordinanza che impone interventi immediati per eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e tutelare l’ambiente.

La proprietà dovrà inoltre comunicare al Comune l’avvenuta eliminazione delle criticità e la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica entro i termini previsti dalla normativa.



