14/11/2025 18:30:00

Marsala, riprendono i lavori di riqualificazione sul Lungomare: rimossa la cabina Enel 

Sono ripresi i lavori di riqualificazione sul Lungomare di Marsala, dopo la demolizione della cabina Enel che aveva rallentato l’intervento nel tratto in prossimità dell’ex Aci.

 

L’impresa incaricata può ora procedere con la fase di completamento del cantiere, che rientra nel progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR per circa 2 milioni di euro. Il termine dei lavori è previsto per marzo 2026 e comprende anche la riqualificazione di via Emanuela Loi. C'è da dire però che per fare questi lavori è stata smantellata una parte della pista ciclabile finita proprio qualche mese prima. Non proprio una eccellente programmazione da parte del comune.

 

L’intervento fa parte di un programma complessivo da 19 milioni di euro per la riqualificazione del fronte costiero di Marsala, che si estende dall’area di colmata alla Florio fino al Parco di Salinella, passando per il porto e il Monumento ai Mille.

A questo si aggiunge un ulteriore progetto da quasi 3 milioni di euro, finanziato con fondi regionali PO-FESR, per la messa in sicurezza del tratto di costa tra il Museo Baglio Anselmi e viale Isonzo, i cui lavori sono iniziati giovedì.

In quell’area sono già stati completati interventi di consolidamento delle mura a mare, la sistemazione dei marciapiedi, l’installazione di panchine, fioriere e cestini ecologici, e la realizzazione di una piattaforma sul mare.

 

I lavori di messa in sicurezza saranno completati da arredi e installazioni artistiche previsti nel Masterplan redatto dall’architetta Giuseppina Bellapadrona, vincitrice del concorso di idee indetto dal Comune di Marsala, con un premio da 10 mila euro.  



