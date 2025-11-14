L'incidente sulla statale 115 tra Marsala e Mazara: c'è un ferito 

14/11/2025 07:27:00

C’è un ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo, dove si sono scontrati due camion e un’auto in prossimità della sala ricevimenti Serena, poco dopo il Baglio Basile in direzione Mazara.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Un uomo, rimasto ferito nello schianto, è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasferito all’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi, e le forze dell’ordine, che hanno regolato il traffico in un tratto già da tempo al centro di segnalazioni per la sua pericolosità.

Una strada tra le più pericolose della provincia

La Statale 115 continua infatti a confermarsi come una delle arterie più pericolose della provincia di Trapani. Da anni, questo tratto della Statale 115 tra Marsala e Mazara è teatro di gravi incidenti, molti dei quali anche mortali, con una frequenza che sta diventando sempre più allarmante. Le condizioni della strada, l’intenso traffico e la presenza di punti critici sembrano contribuire a rendere questo segmento particolarmente esposto a scontri anche molto violenti.



