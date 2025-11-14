Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
14/11/2025 00:00:00

Intelligenza Artificiale: all'Ars il ddl per costituire l'Osservatorio permanente 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/intelligenza-artificiale-all-ars-il-ddl-per-costituire-l-osservatorio-permanente-450.jpg

È stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia, con primo firmatario il deputato regionale Salvatore Scuvera. Il testo introduce due nuovi organismi regionali: un Osservatorio permanente e un Centro di alta formazione e ricerca.

 

Il deputato di FdI Giuseppe Bica ha definito l’iniziativa «un passo utile per consentire alla politica di affrontare un tema ormai centrale nei processi sociali ed economici». Secondo Bica, l’Osservatorio e il Centro «possono contribuire a fornire strumenti di analisi, studio e formazione per un uso più consapevole dell’intelligenza artificiale, valutandone potenzialità e rischi».

 

Osservatorio permanente

L’Osservatorio sarà istituito presso l’Ufficio legislativo della Regione e includerà rappresentanti istituzionali ed esperti del mondo universitario, sindacale, industriale, del terzo settore e dell’ambiente. Il compito sarà quello di monitorare gli impatti etici, sociali e giuridici dell’AI e formulare raccomandazioni per eventuali interventi normativi.

 

Centro di alta fornmazione e ricerca

Il Centro avrà sede a Castello Utveggio e si occuperà di formazione specialistica per studenti e professionisti, oltre a sviluppare progetti di ricerca applicata in collaborazione con CNR, Università e imprese. Le principali aree di interesse riguarderanno sanità, pubblica amministrazione e sostenibilità.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...