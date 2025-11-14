Sezioni
Economia

» Lavoro
14/11/2025 11:00:00

Grimaldi Lines assume: Recruiting Day a Trapani il 20 novembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763113819-0-grimaldi-lines-assume-recruiting-day-a-trapani-il-20-novembre.jpg

I Servizi Pubblici per il Lavoro della Provincia di Trapani annunciano il “Grimaldi Job Day 2025”, una giornata di selezioni dedicate alla compagnia di navigazione Grimaldi Lines, che ricerca personale da inserire a bordo delle proprie navi.

L’appuntamento è fissato per il 20 novembre 2025, dalle 9.30 alle 16.00, nella sede del Centro per l’Impiego di Trapani, in Piazzale Falcone e Borsellino 24. Sarà possibile sostenere colloqui diretti con i recruiter, conoscere i percorsi di carriera e presentare la propria candidatura.

Per partecipare è infatti obbligatoria la registrazione tramite il form online indicato dal CPI. I candidati preselezionati e in possesso dei requisiti dovranno presentarsi al colloquio con curriculum vitae e documento d’identità in corso di validità.

Posizioni disponibili

Addetto alle pulizie

Aiuto cuoco

Cuoco di bordo

Barista / Cameriere di bordo

Elettricista

Carpentiere

Idraulico (ottonaio) di bordo

Manutentore di bordo

Mozzo

Pizzaiolo / Panettiere
Nei giorni precedenti al Recruiting Day sono previsti incontri di orientamento e preparazione al colloquio, annunciati sulle pagine Facebook e Instagram del Centro per l’Impiego di Trapani – Servizio XV.

Attraverso gli stessi canali sarà possibile restare aggiornati su tutte le opportunità lavorative e gli eventi promossi dai CPI della provincia.



