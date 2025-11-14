Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
14/11/2025 18:43:00

Spacciava a bordo di un monopattino: arrestato un giovane mazarese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763142220-0-spacciava-a-bordo-di-un-monopattino-arrestato-un-giovane-mazarese.jpg

Un giovane mazarese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella mattinata del 5 novembre scorso.

 

Intorno alle 11.30, durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato ha notato un giovane sfrecciare ad alta velocità su un monopattino lungo via Serroni, in direzione di piazza Massimo D’Azeglio. Insospettiti dalla condotta, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo.

 

Alla richiesta di aprire lo zainetto che portava a tracolla, il giovane si è mostrato subito agitato, abbandonando il monopattino per tentare la fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento rocambolesco durante il quale gli agenti hanno visto il fuggitivo disfarsi di diverse bustine provenienti dallo zaino.

 

Il ragazzo è stato bloccato con non poca difficoltà in via Carbonia. Ripercorrendo il tragitto della fuga, i poliziotti hanno recuperato 13 bustine di hashish e una bustina contenente 11 dosi di cocaina. All’interno dello zaino sono state trovate altre 5 bustine di hashish e una dose di cocaina. In totale, gli agenti hanno sequestrato circa 22 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e 750 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

 

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 7 novembre 2025 l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Polizia di Stato sottolinea come questo intervento rappresenti un’ulteriore conferma dell’impegno quotidiano nel contrasto allo spaccio di droga e alle dinamiche criminali che ne derivano.



