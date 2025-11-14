Sezioni
Scuola
A Marsala il festival "Un ponte tra culture" dall'istituto De Gasperi - De Vita

Un teatro gremito, tanti giovani protagonisti e un unico grande messaggio: celebrare la diversità come ricchezza. Si è svolto martedì 4 novembre 2025, al Teatro Impero di Marsala, il festival musicale “Un ponte tra culture”, promosso dall’Istituto Comprensivo De Gasperi – De Vita e fortemente voluto dal dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune.

 

L’iniziativa ha coinvolto alunne e alunni dell’istituto, le loro famiglie, l’Amministrazione comunale e numerosi cittadini, riuniti per valorizzare le molteplici tradizioni che convivono nel territorio marsalese.

Musica, poesia, danza e momenti di riflessione si sono alternati in un programma costruito per sottolineare l’importanza del dialogo tra culture diverse come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale.

 

I brani musicali, diretti dai docenti Leonardo Cassarà, Salvatore Graziano, Elisabetta Irene Noto e Agostino Piacentino, sono stati eseguiti con grande maturità dai giovani musicisti. Le performance sono state intervallate da poesie ispirate alla storia e alla bellezza di Marsala.

A sorpresa, a chiudere lo spettacolo è stata la sfilata di un gruppo di alunne e alunni della scuola primaria, che al ritmo dei tamburelli hanno conquistato il pubblico con una vivace tarantella.

 

Al termine, il dirigente Gulotta ha ringraziato le autorità intervenute: il Sindaco di Marsala Massimo Grillo, gli assessori Donatella Ingardia, Giuseppe Lombardo e Gaspare Di Girolamo, i consiglieri comunali Guglielmo Pellegrino Ferrantelli, Bartolomeo Walter Alagna, Nicola Fici e Mario Rodriquez, il Maresciallo della Procura di Marsala Giacomo Davide Bertolino, la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Antonella Vivona, il dirigente vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito XI Massimiliano Rallo, e la dirigente scolastica Franca Donato Pellegrino.

