Sport
14/11/2025 10:15:00

Donne in canoa, sì alla vita: a Trapani sport e prevenzione insieme

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763111569-0-donne-in-canoa-si-alla-vita-a-trapani-sport-e-prevenzione-insieme.jpg

Alla Lega Navale di Trapani lo sport diventa messaggio di libertà. Sabato 15 novembre, al Lazzaretto, torna “Donne in Canoa: sì alla vita, no alla violenza”, la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso il valore simbolico dell’acqua e della disciplina sportiva.

L’iniziativa, aperta a scuole e cittadini, partirà alle 9 con la dimostrazione “Donne in Rosa”, a cura della sezione canoa-canottaggio. A seguire i saluti del presidente della LNI di Trapani, Piero Culcasi, che sottolinea come l’evento rappresenti “un impegno civile e culturale, perché il mare e lo sport sono strumenti di rispetto, collaborazione e rinascita”.

A moderare sarà Maria D’Amico, presidente AMMI Trapani. Poi gli interventi: Giampiero Montanti su “Lo sport come catalizzatore di cambiamento culturale”, Arianna Ranno ed Elena Gigante sul ruolo dei giovani nei fenomeni di violenza, Rosa Pollina con un focus sui dati provinciali e sul lavoro del Pronto Soccorso.

Da Treviso arriverà Catia Morellato con l’esperienza de “La Stanza Rosa”, per un confronto tra territori diversi ma segnati dalle stesse emergenze sociali.

La mattinata si chiuderà con la lettura di brani dal libro Sono io che vi chiamo di Montanti, affidata alla giornalista Ornella Fulco.

Appuntamento sabato 15 novembre, ore 9, alla Lega Navale – Lazzaretto. Una giornata per ricordare che il contrasto alla violenza passa anche dai luoghi della comunità, dalla cultura sportiva e da chi sceglie di remare dalla stessa parte.



