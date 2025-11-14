Giulia Rizzo incanta Verona, l’amazzone trapanese seconda nella finalissima Best Rider

14/11/2025 12:13:00

Una nuova, straordinaria affermazione per l’ippica trapanese arriva dal palcoscenico nazionale più prestigioso. L’amazzone Giulia Rizzo, giovane promessa del Centro Ippico Drepanum, ha brillato alla super finalissima del Best Rider di Verona, conquistando un prestigioso secondo posto tra le migliori dieci atlete italiane in gara. Un risultato che profuma di talento, sacrificio e determinazione, e che corona una stagione già ricca di soddisfazioni. Dopo un’annata di altissimo livello nel Campionato Regionale di Salto Ostacoli – Progetto Sport, Giulia ha saputo confermarsi anche sulla scena nazionale, dimostrando sangue freddo, tecnica e maturità agonistica.

Accanto a lei, come sempre, il suo punto di riferimento: l’istruttore Fabio Castellini, figura riconosciuta e rispettata nel panorama equestre trapanese. Il suo lavoro costante e la sua capacità di valorizzare le qualità dei giovani atleti trovano oggi un’ulteriore conferma in questo risultato di assoluto rilievo.

Il Centro Ippico Drepanum consolida così la propria reputazione di autentica fucina di talenti, capace di formare amazzoni e cavalieri pronti a confrontarsi con l’élite dell’ippica italiana. Un ambiente dove passione, professionalità e crescita sportiva camminano di pari passo, trasformando i sogni in traguardi concreti. Per Giulia Rizzo, questa medaglia d’argento non è solo un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Verona, ancora una volta, si conferma il palcoscenico ideale per chi è destinato a lasciare un segno nel mondo equestre. E la giovane amazzone trapanese, con il suo sorriso e la sua determinazione, sembra avere tutte le carte in regola per continuare a scrivere pagine importanti.



