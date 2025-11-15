Rievocazioni storiche, mostre e spettacoli: il fine settimana in provincia di Trapani

15/11/2025 06:00:00

Un weekend denso di appuntamenti, tra storia, teatro, musica e memoria, accende la provincia di Trapani il 15 e 16 novembre.

Dalla rievocazione medievale di Manfredi di Trinacria ai concerti in chiesa, passando per premi, mostre e incontri d’autore, i comuni del territorio mettono in campo un cartellone che coinvolge famiglie, appassionati di cultura e semplici curiosi.

TRAPANI - La XII Rievocazione Storica “Manfredi di Trinacria – Trapani Medievale” torna dopo alcuni anni di pausa. L’evento si svolgerà fino al 16 novembre nel Real Complesso Monumentale e nella Real Chiesa di San Domenico, dove è sepolto l’infante Manfredi (1317). Saranno visitabili gratuitamente la Chiesa, la Cappella dei Crociati, la tomba e la Torre Campanaria. Nel Chiostro saranno allestiti il villaggio storico e l’area della falconeria con il “battesimo del guanto”. Sabato 15 alle 22.30 spettacolo del fuoco con Ida Bruni. Domenica 16 alle 17 Corteo Regale e chiusura con l’illuminazione scenografica della Torre. Manifestazione patrocinata dal Comune di Trapani e dalla Rettoria di San Domenico, con la collaborazione della Pro Loco Trapani APS.

ERICE - Fino al 16 novembre 2025 Erice Casa Santa ospita l’International Street Food, grande festival dedicato alla cucina di strada da tutto il mondo. In Piazza Pertini decine di food truck proporranno specialità internazionali, birre artigianali e sapori dai cinque continenti. L’evento, ideato da Alfredo Orofino e organizzato con Confartigianato Trapani e il patrocinio del Comune di Erice, sarà aperto ogni giorno fino a mezzanotte. Ingresso gratuito.

ALCAMO - Ad Alcamo arriva il progetto nazionale “Ascosi Lasciti”, dedicato all’urbex e alla riscoperta di luoghi dimenticati. Sabato 15 novembre alle 17, al Castello dei Conti di Modica, con il patrocinio del Comune, sarà presentato il libro “Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia” (Ed. Giacchè), curato da Ascosi Lasciti e dal collettivo Liotrum Urbex Sicilia. Modererà l’assessore alla rigenerazione urbana Mario Viviano; dopo i saluti del sindaco Domenico Surdi interverranno gli autori Cristiano La Mantia e Giuliana Imburgia. Durante l’iniziativa sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai luoghi abbandonati dell’isola, realizzata da fotografi, giornalisti, architetti, storici ed esploratori urbani coinvolti nel progetto.

ALCAMO - Il Comune di Alcamo rinnova la sua adesione a “Nati per Leggere”, il programma nazionale che dal 1999 promuove la lettura ad alta voce nella prima infanzia. Per sostenerlo è stata creata una rete di professionisti e associazioni locali impegnati nel benessere dei più piccoli. La presentazione del progetto si terrà sabato 15 novembre, alle 10.00, nell’Auditorium del Collegio dei Gesuiti, alla presenza del sindaco Domenico Surdi. L’incontro è gratuito e aperto alle famiglie.

MARSALA - Fino al 18 novembre la Chiesa di Sant’Antonio Abate, in via XI Maggio a Marsala, ospita la mostra personale di Anna Vinci “Percorso emozionale nel tempo”. L’esposizione ripercorre le fasi della sua ricerca artistica, tra colore, luce e sperimentazioni tecniche. Apertura al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

MARSALA - La compagnia FolliATeatro porta in scena la commedia “Una festa esagerata” di Vincenzo Salemme, in un appuntamento che unisce teatro e solidarietà. Lo spettacolo, diretto da Tiberio Miceli e interpretato da un ampio cast dell’associazione “Folle…mente Teatro”, è in programma sabato 15 novembre, alle 21.00, al Cineteatro Don Bosco (ingresso da Vicolo Stovigliai). Il ricavato sostiene iniziative benefiche. Per informazioni e prenotazioni: 338 7851256 – 340 7474629.

TRAPANI - La 73ª stagione concertistica MEMA propone domenica 16 novembre, alle 18.30, un appuntamento dedicato al dialogo tra opera e balletto. Nella chiesa di Sant’Alberto si esibiranno il violoncellista Alessio Pianelli e il pianista Eugenio Catone, protagonisti del concerto “Un violoncello tra opera e balletto”. L’ingresso è libero. TRAPANI - Prosegue il viaggio culturale di "Identità Perdute", la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS a Trapani. Sabato 15 novembre alle 17.00, alla Chiesa di Sant'Alberto in via Garibaldi, ospite Ester Rizzo, giornalista e autrice tra le voci più autorevoli della ricerca storica legata alle vicende femminili, per presentare l'edizione aggiornata di "Camicette bianche. Oltre l'8 marzo", primo studio italiano dedicato al tragico incendio della Triangle Waist di New York, il 25 marzo 1911. Ingresso gratuito.

TRAPANI - Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 13, il Campetto Sant’Alberto di via Omero a Trapani ospita “Quartieri in Gioco”, mattinata dedicata a bambini e famiglie con attività sportive e giochi. L’iniziativa vuole offrire uno spazio sicuro di socialità e movimento per il quartiere. Ingresso libero e partecipazione aperta a tutti.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Castellammare del Golfo dedica il 16 novembre alla memoria dei marinai scomparsi in mare, nel settantunesimo anniversario del naufragio del peschereccio Santissimo Salvatore. Alle 10.30, nel cimitero comunale, sarà scoperta una lapide davanti alla “Fossa marinara”. Nel pomeriggio, alle 16.30, il sindaco e il presidente del Consiglio deporranno una corona al monumento di piazza Petrolo. La giornata si concluderà alle 17.30 con la messa nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.

MARSALA - Domenica 16 novembre, alle 18.00, il Teatro Sollima di Marsala ospita l’undicesima edizione del “Premio 91025”, ideato da Filippo Peralta. La manifestazione introduce la nuova sezione “Marsalesi nel Mondo”, dedicata a chi ha portato il nome della città oltre i confini nazionali con risultati significativi. Cittadini e associazioni possono segnalare storie di successo all’indirizzo info@premio91025.it. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. VALDERICE - Il 15 novembre alle 17.30 il Molino Excelsior ospita un incontro dedicato ad Angela Bottari, storica figura della politica e dei diritti delle donne. L’evento prevede letture a cura di Sabrina Cucciardi e Lea Scuderi. Seguirà una tavola rotonda con Francesco Lepore, Cleo Li Calzi, Daniela Toscano, Marzia Patti e Dario Safina. A moderare sarà Francesca Marano.

MARSALA - Continuano le aperture invernali dei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con visite guidate ogni weekend a cura di ArcheOfficina. Si potranno visitare la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato 15-18, domenica 10-13 e 15-18, con visite ogni ora. Biglietti da 4 a 5 euro (ridotti per studenti e under 18), ticket unico a 12/7 euro. Prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com; info presso la biglietteria del Parco.



