Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
15/11/2025 16:00:00

Castellammare: 71° anniversario del naufragio del peschereccio "Santissimo Salvatore"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/castellammare-71-anniversario-del-naufragio-del-peschereccio-santissimo-salvatore-450.jpg

L’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo si prepara a celebrare la giornata in memoria dei marinai scomparsi in mare, in occasione del 71° anniversario del tragico naufragio del peschereccio Santissimo Salvatore.

 

Il 16 novembre 1954, un motopeschereccio partito dal porto di Castellammare si inabissò, provocando la morte di otto persone, sette castellammaresi e un trapanese, tra cui un bambino di soli 12 anni. Le vittime furono Giuseppe Di Capua, Giuseppe Rossello, Salvatore Belnome, Leonardo Buccellato, Pietro Scarcella, Antonino Benzio, Antonino Ritondo e Pietro Benzio.

 

Le commemorazioni avranno inizio alle ore 10.30 nel cimitero comunale, con la scopertura di una lapide in memoria delle vittime davanti alla “Fossa marinara”.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il sindaco Giuseppe Fausto e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona deporranno una corona d’alloro sul monumento di piazza Petrolo, dedicato a tutti i dispersi e realizzato dallo scultore Domenico Zora nel 2001. L’opera raffigura una barca che cola a picco nel mare agitato, simbolo del dolore dei familiari delle vittime.

 

La giornata si concluderà alle ore 17.30 con la celebrazione di una messa a suffragio delle vittime nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio (Santa Lucia), a cura della congregazione dei marinari Maria Santissima del Paradiso.

Una commemorazione che rinnova il ricordo di chi ha perso la vita tra le onde, mantenendo viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Castellammare del Golfo.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...