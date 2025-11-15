Sezioni
Economia
15/11/2025 11:00:00

CNA Trapani prima in Italia per numero di associati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/1763195409-0-cna-trapani-prima-in-italia-per-numero-di-associati.jpg

CNA Trapani è risultata la prima struttura territoriale in Italia per crescita del numero di associati. Il riconoscimento è stato annunciato ieri durante la cerimonia organizzata da CNA nazionale all’Auditorium di Roma, nell’ambito dell’evento “Sosteniamo il futuro del Paese” dedicato alle politiche associative.

 

La targa è stata consegnata al presidente Giuseppe Orlando e al segretario Francesco Cicala dal presidente nazionale Dario Costantini e dal segretario Otello Gregorini.

«Si tratta del risultato del lavoro di squadra avviato ormai da anni – dichiarano Orlando e Cicala –. Ringraziamo dirigenti, funzionari e partner con cui collaboriamo per offrire supporto alle imprese del territorio, sia nella rappresentanza che nei servizi erogati». CNA Trapani conta oggi oltre 2.500 associati tra artigiani e imprenditori di diversi settori della provincia.

 

«Il fatto che una CNA territoriale siciliana registri una crescita percentuale superiore anche a quella di realtà metropolitane del Nord Italia – aggiungono – rappresenta per noi motivo di responsabilità nei confronti delle imprese che ci scelgono come riferimento».

 

Negli anni passati l’associazione trapanese era già stata inserita tra le strutture territoriali più virtuose: nel 2023 e nel 2024 era entrata nelle prime dieci a livello nazionale per incremento degli iscritti.

«È un percorso di crescita costante, frutto di pianificazione e organizzazione – concludono i vertici di CNA Trapani –. Ringraziamo gli imprenditori che continuano ad accordarci fiducia».



