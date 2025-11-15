Mazara: pubblicato l'avviso per il Bonus Figlio 2025, domande entro il 28 febbraio 2026

15/11/2025 15:00:00

Sono stati pubblicati sull’albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo l’avviso e il modello di domanda per accedere al Bonus Figlio 2025, contributo economico da mille euro destinato ai nuclei familiari per le nascite avvenute nel territorio siciliano.

L’agevolazione riguarda i bambini nati tra ottobre e dicembre 2025. Le richieste possono essere presentate da un genitore, o da chi esercita la potestà parentale in caso di impedimento, purché in possesso dei requisiti previsti: cittadinanza italiana o comunitaria; per i cittadini extracomunitari è richiesta la titolarità di un permesso di soggiorno valido; residenza in Sicilia al momento del parto o dell’adozione; per i titolari di permesso di soggiorno è richiesta una residenza in Regione da almeno dodici mesi;

nascita del bambino nel territorio regionale; valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro.

La domanda, completa di documentazione, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune entro il 28 febbraio 2026.

Informazioni e modelli sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Giotto 23.

Insediato il nuovo Segretario generale

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo si è riunito ieri pomeriggio nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani. In apertura di seduta il presidente Francesco Di Liberti ha rivolto il saluto istituzionale al nuovo segretario generale, Vincenzo Sanzo, subentrato a Salvatore Pignatello, oggi segretario generale del Libero Consorzio comunale di Trapani.

Prima dell’esame dei punti all’ordine del giorno, l’aula ha discusso alcune questioni legate alle recenti vicende politico-giudiziarie regionali. Il consigliere Aleandro Gilante ha comunicato la fuoriuscita dalla Dc, pur restando nel gruppo misto come indipendente. La consigliera Vita Ippolito ha annunciato le proprie dimissioni da responsabile nazionale “Giustizia” della nuova Dc, confermando anch’essa la permanenza nel gruppo misto. Il dibattito è proseguito con gli interventi di maggioranza e opposizione.

Il Consiglio ha successivamente approvato a maggioranza cinque debiti fuori bilancio.

Via libera unanime anche a due mozioni: quella della V Commissione, a sostegno del disegno di legge regionale n. 213/2023 per l’istituzione di una Unità regionale di pedagogia scolastica e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione;

quella del gruppo Fratelli d’Italia per l’istituzione di uno sportello di ascolto e orientamento sanitario per i cittadini.

Non è invece passata la mozione di Forza Italia riguardante l’istituzione di un capitolo comunale per gli interventi di ripristino di lapidi e danni nel cimitero, insieme alla riattivazione della videosorveglianza e alla destinazione di parte degli introiti da loculi. La proposta è stata respinta con 11 voti contrari, 1 astenuto e 2 favorevoli.

Gli atti deliberativi saranno pubblicati nei prossimi giorni sul portale istituzionale dell’Ente.



