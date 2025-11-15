Meteo in Sicilia e nel Trapanese: in arrivo venti di scirocco e temperature quasi estive

15/11/2025 08:05:00

Sicilia ancora sotto un campo di pressione stabile nel fine settimana, con un tempo nel complesso variabile ma senza fenomeni di rilievo.

Sabato sarà caratterizzato da cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte dell’isola e sprazzi di sole. Le temperature massime oscilleranno tra 17 e 24°C, mentre i valori notturni rimarranno pressoché stazionari.

Domenica, invece, la situazione resterà simile solo in parte: se il cielo continuerà a essere parzialmente soleggiato con nuvolosità irregolare, a cambiare sarà soprattutto il vento.

Sono infatti attesi venti forti di Scirocco, in intensificazione nel corso della giornata, con raffiche localmente sostenute. L’aria calda meridionale farà salire le temperature, che potranno raggiungere 26°C e, sui versanti tirrenici, spingersi oltre i 27°C.

Il meteo a Trapani

Oggi Trapani vivrà una giornata stabile e mite, segnata da nubi di scarsa consistenza e temperature comprese tra 18°C e 22°C.

Mattina: nubi sparse di passaggio con venti moderati da Sud-Sud-Est (24–41 km/h).

nubi sparse di passaggio con venti moderati da Sud-Sud-Est (24–41 km/h). Pomeriggio: cielo poco nuvoloso o velato, venti moderati da Sud (23–33 km/h).

cielo poco nuvoloso o velato, venti moderati da Sud (23–33 km/h). Sera: ancora qualche velatura, venti da Sud-Sud-Est tra 17 e 32 km/h.



ancora qualche velatura, venti da Sud-Sud-Est tra 17 e 32 km/h. Il picco termico è atteso alle ore 13 con 22°C, mentre l’intensità solare massima, alle 12, registrerà un valore UV di 3.1.

Domani il capoluogo trapanese vedrà un cielo poco nuvoloso al mattino e nuvolosità sparsa nel resto della giornata, con clima mite e venti meridionali in rinforzo per l’arrivo dello Scirocco.



