Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
15/11/2025 10:00:00

Acqua nel Trapanese, Ciminnisi (M5S): "Cabina di regia fallimentatare e nessuna soluzione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/acqua-nel-trapanese-ciminnisi-m5s-cabina-di-regia-fallimentatare-e-nessuna-soluzione-450.jpg

La crisi idrica in Sicilia continua a colpire duramente la provincia di Trapani. A denunciarlo è la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, che attribuisce alla Cabina di regia istituita dal governo Schifani «due anni di gestione fallimentare».

 

Secondo Ciminnisi, l’ennesimo disservizio – legato stavolta ai lavori sulla condotta del Garcia, dalla quale si approvvigionano circa metà dei Comuni trapanesi – mette in evidenza un quadro «drammatico». La diga Garcia, afferma la parlamentare, avrebbe raggiunto «un limite invalicabile» e dal 7 dicembre potrebbe interrompere completamente l’erogazione.

 

La deputata critica inoltre gli interventi messi in campo dalla Cabina di regia: «Sono stati spesi oltre 100 milioni di euro per i dissalatori, una scelta che si sta rivelando inadeguata, perché non in grado di coprire il fabbisogno. Si è puntato su soluzioni tampone, costose e inefficaci, senza affrontare le vere cause della crisi: reti colabrodo, infrastrutture trascurate e una gestione complessivamente inefficiente».

 

Nel territorio trapanese, aggiunge Ciminnisi, ai Comuni ex EAS «già in sofferenza» sarebbe stato imposto un ulteriore taglio del 30% della portata idrica, lasciando migliaia di famiglie senza acqua anche per più giorni. «E non si parli di emergenza estiva: siamo a novembre e manca qualsiasi forma di programmazione».

La deputata segnala anche il tentativo, nella recente Finanziaria, di recuperare dai Comuni ex EAS le somme riconosciute a Siciliacque per mancati pagamenti 2024-2025: «Solo un emendamento delle opposizioni ha bloccato al momento questo prelievo, che avrebbe colpito proprio gli enti lasciati senz’acqua».

«La fotografia dell’azione del governo – conclude Ciminnisi – è impietosa: due anni di interventi temporanei, centinaia di milioni di euro spesi e nessun risultato strutturale. Nel frattempo, la Sicilia si asseta e i cittadini del Trapanese continuano a vivere un’emergenza quotidiana».



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...