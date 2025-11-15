Trapani, il “Leonardo da Vinci” ospita un laboratorio contro la violenza informatica

15/11/2025 20:00:00

Lunedì 17 novembre, l’istituto “Leonardo Da Vinci” di Trapani, nella sede di Piazza XXI Aprile, ospiterà un laboratorio esperienziale sul tema della violenza informatica e delle social skills, promosso dall’UOS Psicologia Giuridica dell’UOC Servizio di Psicologia dell’ASP di Trapani.

L’iniziativa si inserisce nel protocollo operativo del 12 dicembre 2024, sottoscritto da ASP, Tribunale e Procura di Trapani, Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, volto alla prevenzione e al contrasto di azioni violente, abusi e reati compiuti tramite strumenti informatici.

L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna “Nino Via”, dalle ore 10.15 alle 12.15, con l’intervento introduttivo della dirigente scolastica professoressa Vita D’Amico. Le attività saranno condotte dalla dottoressa Silvia Scuderi, responsabile dell’Unità Operativa di Psicologia Giuridica dell’ASP di Trapani, affiancata dai membri della commissione Bullismo e Cyberbullismo d’Istituto.

“Abbiamo voluto sposare questa iniziativa – sottolinea la dirigente D’Amico – per contribuire al benessere dei nostri studenti, promuovendo empatia, rispetto reciproco e consapevolezza nell’uso corretto del linguaggio, sia verbale sia non verbale. La scuola deve rimanere aperta al territorio e migliorare la qualità della vita dei giovani”.



