Trapani e Valderice, oggi la colletta alimentare con i Lions

15/11/2025 08:00:00

Sabato 15 Novembre prende il via a Trapani e Valderice la giornata di solidarietà dedicata alla Colletta Alimentare, organizzata dal Lions Club Trapani in collaborazione con il Banco Alimentare.

I volontari dei Lions saranno presenti per l’intera giornata presso tre punti vendita della catena Decò, invitando i cittadini a donare una parte della propria spesa per sostenere famiglie e persone in difficoltà.

I punti di raccolta:

A Trapani

• Decò di via Senatore D’Alì

A Valderice

• Decò di via Giovanni Falcone

• Decò di via Trapani

La modalità è quella ormai nota: i volontari, posti all’ingresso dei supermercati aderenti, forniscono ai clienti sacchetti dedicati e informazioni su come contribuire, raccogliendo poi i prodotti donati all’uscita. Tutto il materiale raccolto sarà successivamente distribuito alle associazioni e agli enti del territorio che assistono famiglie indigenti.

Per i Lions, la colletta alimentare rientra nella loro missione internazionale: cinque le aree di intervento—vista, fame, ambiente, cancro infantile e diabete—che guidano l’azione dei club di tutto il mondo, con un obiettivo ambizioso: servire 200 milioni di persone ogni anno.

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, ricordano i volontari. E un altro motto, storico per i Lions, riecheggia oggi più che mai: “Dove c’è un bisogno, c’è un Lions.”

La partecipazione è libera: basta aggiungere un prodotto alla propria spesa. Un gesto semplice, che può cambiare la giornata di chi ha più bisogno.



