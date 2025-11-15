KickBoxing: Giovanvito Sciacca del Team Biondo Conquista Due Titoli Mondiali WTKA

15/11/2025 10:30:00

Marsala sul Tetto del Mondo della Kick Boxing, Giovanvito Sciacca Conquista Due Titoli Mondiali WTKA. L'atleta del Team Biondo KickBoxing Academy trionfa a Massa Carrara, portando in alto i colori lilibetani. Il Team Biondo KickBoxing Academy di Marsala torna a casa dal Campionato Mondiale di Kick Boxing organizzato dalla Federazione WTKA a Massa Carrara con un risultato straordinario: due titoli iridati conquistati dal suo atleta di punta Giovanvito Sciacca. Sotto la guida sapiente e l'attenta preparazione tecnica del Maestro Giuseppe Biondo, Sciacca ha affrontato quattro giorni intensi di competizioni internazionali, dimostrando tenacia, disciplina e una preparazione fisica impeccabile. Il percorso di Giovanvito Sciacca è culminato nella giornata di domenica, dove ha avuto accesso alle finali dopo aver superato un tabellone di qualifiche estremamente impegnativo. L'atleta lilibetano ha sbaragliato la concorrenza nella sua categoria, aggiudicandosi ben due cinture divenendo così Campione del Mondo nella disciplina Kick Light e Campione del Mondo nella disciplina Light Contact. A testimonianza della sua versatilità e del suo spirito combattivo, Sciacca si è cimentato con successo anche in un incontro di qualifica con contatto pieno, vincendolo e dimostrando di saper eccellere in ogni sfaccettatura della disciplina.

La gioia del Team Biondo è palpabile, ma si carica di un significato profondo, frutto di un percorso di grande sacrificio. Per raggiungere la vetta mondiale, Giovanvito Sciacca e il Maestro Biondo non hanno conosciuto soste, neanche durante i mesi estivi. “Questa vittoria non è solo merito della tecnica, ma è il trionfo dei sacrifici e delle rinunce, dichiara il Maestro Giuseppe Biondo. Mentre altri si godevano il riposo estivo, Giovanvito era in palestra, sudando e spingendosi oltre i suoi limiti. È stata la sua dedizione, unita alla mia guida, a lanciare il nostro atleta sul tetto del mondo. Un percorso fatto di sudore e cuore che ci riempie di orgoglio”.

“Un ringraziamento speciale e di cuore va alla Tabaccheria Gandolfo di Marsala – continua il Maestro Gandolfo - il nostro main sponsor. Senza il loro fondamentale sostegno economico e la loro fiducia nel nostro progetto sportivo, la trasferta al Campionato Mondiale e la conquista di questi due titoli non sarebbero stati possibili. La loro sponsorizzazione è la dimostrazione che l'investimento nello sport giovanile e nel talento locale può portare a risultati di eccellenza mondiale. Questi due titoli sono arrivati anche per merito loro”.



