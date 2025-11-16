Sezioni
Cronaca
16/11/2025 14:27:00

Atleta si accascia subito dopo il traguardo alla Maratona di Palermo: è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/atleta-si-accascia-subito-dopo-il-traguardo-alla-maratona-di-palermo-e-grave-450.jpg

Momenti di paura questa mattina alla Maratona di Palermo, dove un atleta, subito dopo aver tagliato il traguardo, è stato colto da un improvviso malore. L’uomo, che aveva appena concluso la gara, si sarebbe fermato a parlare e scherzare con alcuni presenti quando, all’improvviso, si è accasciato a terra.

 

I soccorsi sono stati immediati. Il personale sanitario in servizio per l’evento è intervenuto prestando le prime cure sul posto, per poi richiedere il trasferimento d’urgenza in ospedale. L’atleta è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, dove è attualmente ricoverato.

I medici mantengono al momento la prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate gravi

 

 



