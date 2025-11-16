Sezioni
Cronaca
16/11/2025 00:00:00

La Marsalese Viviana Giacalone nella Top 100 Forbes per marketing e comunicazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/la-marsalese-viviana-giacalone-nella-top-100-forbes-per-marketing-e-comunicazione-450.jpg

La marsalese Viviana Giacalone, Senior Brand & PR Manager di Adyen Italia, è stata nominata per la seconda volta (dopo il 2023) nella lista dei Top 100 volti Marketing e Comunicazione 2025 Italia di Forbes.

 

La prestigiosa classifica è stata annunciata in occasione dell’evento Marketing & Comunicazione 2025, tenutosi il 4 novembre al Duomo Space di Milano. La serata, moderata dal giornalista di Forbes Italia Antonio Ravenna, ha riunito i principali protagonisti del settore per confrontarsi su innovazione, intelligenza artificiale, analisi dei dati ed esperienza del cliente, evidenziando il ruolo sempre più strategico dei professionisti della comunicazione.

 

Viviana Giacalone, con la sua esperienza nella gestione del brand e delle pubbliche relazioni per Adyen Italia, rappresenta un esempio di talento italiano capace di unire creatività, visione strategica e innovazione tecnologica. La sua presenza per la seconda volta nella lista di Forbes conferma il riconoscimento nazionale del suo lavoro e delle sue competenze.



