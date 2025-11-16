Malore mentre va in bici: muore a Palermo un alcamese di 56 anni

16/11/2025 14:18:00

Tragedia questa mattina in viale Margherita di Savoia, nel cuore del Parco della Favorita a Palermo. Un uomo di 56 anni, originario di Alcamo e di professione avvocato, è morto dopo essersi sentito improvvisamente male mentre pedalava in bicicletta sulla via del rientro da Mondello verso il centro città.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il ciclista riverso sull’asfalto, nella corsia in direzione di viale Ercole, in un tratto in lieve pendenza. Subito è stato chiamato il 112. I sanitari del 118, arrivati sul posto non senza difficoltà a causa delle deviazioni e dei rallentamenti legati allo svolgimento della maratona, hanno avviato le procedure di rianimazione.

Per l’uomo, però, nonostante l’utilizzo del defibrillatore e i lunghi tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo.

Sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della polizia, che hanno informato i familiari dell’accaduto. Il medico legale ha eseguito un primo esame sul posto: la salma sarà trasferita alla camera mortuaria del Policlinico, dove ha sede l’Istituto di medicina legale, in attesa di eventuali disposizioni della Procura sulla necessità o meno di procedere con l’autopsia.



