Enti locali, la Regione anticipa il 60% della quarta rata dei trasferimenti ai Comuni 

La Regione Siciliana accelera sui trasferimenti destinati agli enti locali. Il presidente della Regione, Renato Schifani – che al momento ricopre anche l’incarico di assessore ad interim alle Autonomie locali – ha autorizzato l’anticipo del 60% della quarta trimestralità 2025 per tutti i Comuni che hanno già ricevuto le prime tre rate dell’anno.
La decisione arriva per evitare ritardi legati alla coincidenza tra la finestra utile per presentare le richieste di trasferimento e la chiusura dell’esercizio finanziario della Ragioneria centrale, che avrebbe potuto rallentare l’erogazione dei fondi.
Con questo provvedimento, i Comuni potranno contare subito su risorse fresche per chiudere il 2025 con maggiore tranquillità e portare avanti le attività programmate. Il saldo finale della quarta rata sarà invece liquidato nel 2026, dopo le verifiche sulle eventuali cessazioni di personale previste dalla normativa.
«Un intervento – sottolinea Schifani – che garantisce continuità amministrativa e permette ai Comuni di proseguire senza incertezze la programmazione delle attività».