Energie rinnovabili: Lea-Renergy apre ad Alcamo un nuovo stabilimento per il fotovoltaico

16/11/2025 15:00:00

È stato presentato ad Alcamo il nuovo stabilimento di Lea-Renergy, azienda attiva nella progettazione, installazione e revamping di impianti fotovoltaici utility scale e agrivoltaici. La struttura si trova in via Strage 14 luglio 1943 n. 21/A ed è stata inaugurata alla presenza del vicesindaco Alberto Donato, degli assessori Vittorio Ferro e Vito Lombardo e dell’onorevole Cristina Ciminnisi.

Il sito produttivo, esteso su circa mille metri quadrati, impiega attualmente 18 lavoratori. L’apertura segue di pochi mesi l’avvio dell’ufficio di rappresentanza cittadino e alcuni interventi già realizzati nel territorio. Per l’azienda, fondata nel 2019 dal manager Luigi Marziale, si tratta di un ulteriore punto operativo che si aggiunge alla sede di Dozza, in provincia di Bologna, e allo stabilimento di Sora, nel Frusinate.

Lea-Renergy conta oggi 65 dipendenti e una rete di collaboratori impegnati in diverse regioni italiane. L’attività dell’azienda riguarda la progettazione, l’installazione e la manutenzione di infrastrutture per il fotovoltaico industriale, con particolare attenzione agli impianti di grande scala e alle soluzioni agrivoltaiche.

Accanto al core business energetico, la società ha sviluppato la divisione Lea-eMobility, che comprende anche “Clelia”, una colonnina per la ricarica di e-bike con gestione digitale e possibilità di alimentazione da pannello fotovoltaico.

«L’apertura del nuovo sito produttivo – ha dichiarato Marziale – mira a rafforzare la presenza sul mercato siciliano e a garantire copertura regionale per attività di manutenzione, installazione e revamping di impianti fotovoltaici e agrivoltaici».

Nel corso della presentazione, l’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per l’insediamento produttivo, definendolo coerente con le strategie locali legate ai temi della sostenibilità e della transizione energetica. L’azienda è inoltre impegnata in iniziative di carattere sociale e sportivo, sostenendo alcune società dilettantistiche e partecipando a interventi di recupero artistico in collaborazione con enti locali.q



