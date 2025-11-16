Greenway Elimos–Segesta: dieci chilometri sull’antica ferrovia tra storia, paesaggi e ...
Calatafimi Segesta apre ufficialmente al pubblico la Greenway Elimos–Segesta, il nuovo percorso ciclopedonale di 10 chilometri ricavato lungo il tracciato dell’antica ferrovia a scartamento ridotto Kaggera – Vita – Salemi. Un progetto atteso da anni, che restituisce al territorio un itinerario storico di straordinario valore paesaggistico e culturale.
Dieci chilometri nella storia: tra mulini, cubicelle e archeologia
La nuova greenway consente di attraversare un paesaggio unico nel suo genere: architetture ferroviarie, vecchie opere d’ingegneria, ulivi millenari, cubicelle e cubi rurali, sistemi di canalizzazione antichi e mulini ad acqua.
Il percorso lambisce inoltre i confini del Parco Archeologico di Segesta, e collega alcune delle aree più significative del patrimonio storico e naturalistico di Calatafimi Segesta:
Pianto Romano, luogo simbolo del Risorgimento siciliano;
il centro storico, con musei e chiese;
Castello Eufemio, punto panoramico d’eccezione;
il sistema geosito dei Gessi, uno dei più importanti della Sicilia occidentale.
Una rete di emergenze culturali e paesaggistiche che trova oggi un filo conduttore nella greenway, ideale per trekking, escursionismo e cicloturismo.
Il ruolo del Demanio, del GAL Elimos e del Comune
La realizzazione dell’opera è stata resa possibile grazie alla concessione del tracciato da parte dell’Agenzia del Demanio e al finanziamento del progetto da parte del GAL Elimos.
Fondamentale anche il lavoro degli uffici comunali Territorio e Ambiente, coordinati dall’architetto Scandariato, che hanno seguito l’intero iter tecnico-amministrativo fino all’apertura.
Numerose associazioni locali, insieme a cittadini e volontari, hanno partecipato alle attività preliminari e alle iniziative di valorizzazione del tracciato, contribuendo a costruire una comunità attorno al progetto.
Il sindaco Gruppuso: “Un nuovo futuro per il turismo esperienziale del territorio”
«Un percorso storico ricco di emozioni, immerso in paesaggi incantevoli – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso –. La Greenway Elimos–Segesta rappresenta una nuova attrazione turistica per Calatafimi Segesta e per l’intero territorio trapanese. Un grazie al Demanio, al GAL Elimos, agli uffici comunali e alle associazioni che hanno creduto in questo progetto. In bocca al lupo al turismo esperienziale calatafimese e trapanese».
Un’opportunità per il turismo lento della Sicilia occidentale
Con l’apertura della greenway, Calatafimi Segesta entra a pieno titolo nella rete degli itinerari ciclabili e dei percorsi naturalistici della Sicilia. Il tracciato si presta a passeggiate, visite guidate, escursioni culturali e attività outdoor, diventando un tassello importante per chi immagina un turismo più sostenibile, lento e integrato con il territorio.
Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...
Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, si è congratulato con Gianni Maria Crisafulli, massofisioterapista e osteopata della Federazione Sport Sordi Italia, convocato per la settima volta alle Deaflympics, in programma a Tokyo dal...
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione...
Calatafimi Segesta apre ufficialmente al pubblico la Greenway Elimos–Segesta, il nuovo percorso ciclopedonale di 10 chilometri ricavato lungo il tracciato dell’antica ferrovia a scartamento ridotto Kaggera – Vita –...