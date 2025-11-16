Greenway Elimos–Segesta: dieci chilometri sull’antica ferrovia tra storia, paesaggi e ...

16/11/2025 12:06:00

Calatafimi Segesta apre ufficialmente al pubblico la Greenway Elimos–Segesta, il nuovo percorso ciclopedonale di 10 chilometri ricavato lungo il tracciato dell’antica ferrovia a scartamento ridotto Kaggera – Vita – Salemi. Un progetto atteso da anni, che restituisce al territorio un itinerario storico di straordinario valore paesaggistico e culturale.

Dieci chilometri nella storia: tra mulini, cubicelle e archeologia

La nuova greenway consente di attraversare un paesaggio unico nel suo genere: architetture ferroviarie, vecchie opere d’ingegneria, ulivi millenari, cubicelle e cubi rurali, sistemi di canalizzazione antichi e mulini ad acqua.

Il percorso lambisce inoltre i confini del Parco Archeologico di Segesta, e collega alcune delle aree più significative del patrimonio storico e naturalistico di Calatafimi Segesta:

Pianto Romano , luogo simbolo del Risorgimento siciliano;

, luogo simbolo del Risorgimento siciliano; il centro storico , con musei e chiese;

, con musei e chiese; Castello Eufemio , punto panoramico d’eccezione;

, punto panoramico d’eccezione; il sistema geosito dei Gessi, uno dei più importanti della Sicilia occidentale.

Una rete di emergenze culturali e paesaggistiche che trova oggi un filo conduttore nella greenway, ideale per trekking, escursionismo e cicloturismo.

Il ruolo del Demanio, del GAL Elimos e del Comune

La realizzazione dell’opera è stata resa possibile grazie alla concessione del tracciato da parte dell’Agenzia del Demanio e al finanziamento del progetto da parte del GAL Elimos.

Fondamentale anche il lavoro degli uffici comunali Territorio e Ambiente, coordinati dall’architetto Scandariato, che hanno seguito l’intero iter tecnico-amministrativo fino all’apertura.

Numerose associazioni locali, insieme a cittadini e volontari, hanno partecipato alle attività preliminari e alle iniziative di valorizzazione del tracciato, contribuendo a costruire una comunità attorno al progetto.

Il sindaco Gruppuso: “Un nuovo futuro per il turismo esperienziale del territorio”

«Un percorso storico ricco di emozioni, immerso in paesaggi incantevoli – ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso –. La Greenway Elimos–Segesta rappresenta una nuova attrazione turistica per Calatafimi Segesta e per l’intero territorio trapanese. Un grazie al Demanio, al GAL Elimos, agli uffici comunali e alle associazioni che hanno creduto in questo progetto. In bocca al lupo al turismo esperienziale calatafimese e trapanese».

Un’opportunità per il turismo lento della Sicilia occidentale

Con l’apertura della greenway, Calatafimi Segesta entra a pieno titolo nella rete degli itinerari ciclabili e dei percorsi naturalistici della Sicilia. Il tracciato si presta a passeggiate, visite guidate, escursioni culturali e attività outdoor, diventando un tassello importante per chi immagina un turismo più sostenibile, lento e integrato con il territorio.



