Politica
16/11/2025 11:50:00

Castelvetrano, i 5 Stelle chiedono al sindaco che intenzioni abbia sull'assessore e i consiglieri DC

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/1763289894-0-castelvetrano-i-5-stelle-chiedono-al-sindaco-che-intenzioni-abbia-sull-assessore-e-i-consiglieri-dc.jpg

 Il Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, guidato da Salvatore Di Benedetto, ha chiesto al sindaco Lentini di affrontare pubblicamente in un consiglio comunale specifico la crisi politica derivante dalle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.

A Lentini i 5 Stelle chiedono di chiarire quali siano le sue intenzioni riguardo ai membri della DC presenti nella giunta e nel consiglio comunale. Tra questi, l’assessore DC Rosalia Ventimiglia che, secondo il M5S avrebbe minimizzato pubblicamente gli accaduti che riguardano il leader del suo partito.

 

Di seguito la nota integrale del M5S:

 

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, in ambito alle recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato la Democrazia Cristiana, si chiede come mai il Sindaco di Castelvetrano avv. Lentini, non abbia ancora discusso nelle giuste sedi queste vicende riguardanti un partito che appoggia la sua maggioranza. La Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro oggi è presente sia in giunta che in consiglio comunale, motivo per cui sosteniamo che la cittadinanza abbia il diritto di conoscere quali siano il pensiero e le intenzioni del Sindaco Lentini nei confronti dei dichiaratisi appartenenti alla Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro presenti in giunta e nel consiglio comunale. Ci sembra assolutamente doveroso un approfondimento sul tema dato i gravi fatti emersi dalle indagini, che si apra una discussione nei giusti consessi istituzionali sulla questione politica, etica e morale a cui ogni componente delle istituzioni, anche cittadine, devono attenersi con fermezza e rigidità e, quando serve, obbligare quei partiti o appartenenti interessati da attività giudiziarie così di rilievo a prenderne le dovute distanze. Non riteniamo plausibile che si possano leggere delle dichiarazioni dell'assessore in carica appartenente alla DC, Rosalia Ventimiglia, minimizzando quanto accaduto al leader della sua compagine politica avendolo più volte elogiato pubblicamente mentre adesso minimizza sugli accaduti. Nulla volendo attribuire ad assessore e consigliere comunale come responsabilità o coinvolgimenti di alcun tipo nelle vicende giudiziarie di Cuffaro e degli altri appartenenti alla Democrazia Cristiana, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano invita il Sindaco a convocare un consiglio comunale che tratti dell'argomento per ascoltare quale sia il suo pensiero in merito e quali azioni intende intraprendere, in quanto, come precisato, non c'è un coinvolgimento nelle vicende giudiziarie degli aderenti alla Democrazia Cristiana castelvetranesi presenti in giunta e in consiglio comunale, ma la questione politica è evidente e su quella sosteniamo che ogni buon amministratore debba tenerne conto e dare delle risposte alla propria comunità.

 

Salvatore Di Benedetto, responsabile gruppo territoriale Movimento5stelle Castelvetrano 



