Cronaca

» Sanità
16/11/2025 06:00:00

Nasce anche a Trapani la rete regionale contro le dipendenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/nasce-anche-a-trapani-la-rete-regionale-contro-le-dipendenze-450.jpg

Il problema della dipendenza da sostanze stupefacenti viene costantemente affrontato a livello sanitario con una sinergia tra regione e province.


E’ stato infatti definito l’assetto organizzativo socio-sanitario regionale, per  garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di consumi e abusi di sostanze psicotrope e dipendenze, grazie alla legge  regionale numero 26, dell’ottobre 2024: “Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze” .
E’ previsto presso il DASOE  l’istituzione della Rete Regionale Diffusa sulle Dipendenze (RReDD), per monitorare, comunicare e collaborare per lo scambio di buone pratiche tra servizi del pubblico, del privato accreditato e della cittadinanza attiva. Una presa in carico trasversale del fenomeno delle dipendenze.


Della rete possono far parte tutti i soggetti pubblici o privati che intervengono nella prevenzione, formazione, riduzione dei danni e dei rischi, trattamento e reinserimento nel campo delle dipendenze e la RReDD può  articolarsi su base provinciale. Dunque anche in provincia di Trapani è stata costituita presso Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE), la Rete Regionale e Diffusa sulle Dipendenze (RReDD), sotto il coordinamento del DASOE.
 

E’ nata dunque anche in provincia di Trapani, con delibera della Commissaria dell’ASP Sabrina Pulvirenti, la rete che prende il nome di RReDD e che lavorerà con il DASOE. Ne fanno parte: Bonfiglio Rosaria( ass. “Azione X”) Bambina Crocifissa( ass. “Rossa Sera”);  Parrinello Alberto( ass. “Genitori nel Tunnel”);  Noto Carmelo(ass. “ARES ONLUS ETS”); Sturiano Maurizio( Soc. Coop. Sociale “SOLIDALIA”); Arancio Valeria( Soc. Coop. Soc. Onlus “LA FORZA”); Evola Liborio(ass. “Servizio e Promozione UMANA Onlus”);  Sciortino Biagio( ass.“Casa dei Giovani”);   Giancarlo Pavano( rappresentante dei Comuni aderenti alla Provincia);. Lipari Rosario(Ordine dei Medici); Zarcone Vincenza( Ordine degli Psicologi); Alessandro Pitruzzella( Ordine dei Biologi). E poi ancora: Ciulla Francesco( rappresentante ambito scolastico territoriale); Mandina Giuseppa(rappresentante rete Salus Scuole SHE Sicilia).
Le professionalità interne all’ASP di Trapani  che opereranno nell’ articolazione provinciale della RReDD sono:  Pollina Paolo,  Direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche - Coordinatore;  Ballatore Angela – Responsabile Ser.D di Mazara del Vallo - delegata per la RReDD - componente;  Di Stefano Marta – Dirigente Ser.D di Marsala – componente.

 

Si cercano Nefrologi
L’ASP  di Trapani ha indetto un avviso pubblico, per il conferimento di incarichi libero professionali a Medici Specialisti - nella disciplina di Nefrologia - da destinare al Presidio ospedaliero di Pantelleria.
L’incarico consisterà prevalentemente nell’espletamento delle attività necessarie a garantire l’ erogazione dei livelli essenziali di assistenza, evitando l’interruzione dei relativi servizi ma pure per  fronteggiare le emergenze e urgenze.  L’importo che verrà corrisposto ai medici è di 80euro per ora di prestazione resa, ne possono svolgere massimo 38 ore a settimana).

 

La donazione 
L’ Associazione “NOI CASTELVETRANO” e l' associazione “IL GOLFO”,  hanno donato all’unità di Ematologia dell’ospedale di Castelvetrano dei beni.
In particolare “Noi Castelvetrano”, impegnata nella realizzazione di progetti e manifestazioni nell’interesse di persone più fragili, ha donato al Nosocomio una libreria così da contribuire al benessere dei pazienti, rendendo meno faticosa l’attesa in reparto durante le ore di trattamento.
L’associazione “Il Golfo”, invece, ha donato 3 divani,  2 mobili ufficio, un frigorifero.
Si tratta di beni che sono certamente utili al benessere dei pazienti che vivono il reparto di Ematologia ogni giorno, che rendono più funzione e decoroso l’ambiente.
 



