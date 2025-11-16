Sezioni
Sport
16/11/2025 00:42:00

TennisTavolo: la FSC Germaine Lecocq Marsala batte i pugliesi del Martina Franca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/tennistavolo-la-fsc-germaine-lecocq-marsala-batte-i-pugliesi-del-martina-franca-450.jpg

Un pomeriggio trionfale nella palestra dell’Istituto Professionale Cosentino di Marsala, la FSC Germaine Lecocq TT Marsala ha conquistato una vittoria convincente contro i pugliesi del Martina Franca per 5-1, nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B1, girone D, confermando la propria ambizione di lottare per i piani alti della classifica. Sotto la guida sapiente del capitano-allenatore Giovanni Caprì, il sestetto marsalese ha dominato l’incontro con autorevolezza e determinazione fin dai primi scambi. Il match si è aperto con una vittoria perentoria di Maragioglio, che ha superato Misiak con un netto 3-0. Subito dopo, però, il pongista pugliese Scardigno ha ribaltato la situazione battendo lo stesso Caprì in una partita equilibrata e combattuta (2-3), riportando il punteggio in parità e mantenendo viva la tensione della sfida. Da quel momento in poi, però, la Germaine Lecocq ha preso il pieno controllo della gara. L’azione offensiva lilibetana si è fatta ancora più incisiva, e i punti successivi hanno dimostrato il grande equilibrio tattico e la profondità della squadra. Bressan ha segnato il primo dei punti decisivi, superando Piaccione per 3-0; poi, Maragioglio ha confermato tutto il suo valore battendo il forte Scardigno per 3-1. Il match non si ferma lì, Bressan ha replicato nella sua seconda partita, imponendosi su Misiak per 3-1, mentre Caprì, con esperienza e freddezza, ha chiuso la contesa con un elegante 3-0 su Piaccione. Il risultato finale di 5-1 fotografa una prestazione solida e ben costruita, in cui la Germaine Lecocq ha saputo reagire anche nei momenti più incerti, mostrando coesione, talento e una idea di gioco chiara. È una vittoria che ha il sapore dell’ambizione di rimanere stabilmente tra le grandi del girone, un segnale forte che delinea la strada giusta per inseguire i propri obiettivi. 
Parallelamente al trionfo della squadra senior, giunge un’altra notizia entusiasmante per il club, il cammino travolgente del quattordicenne Federico Bellissimo al secondo torneo regionale individuale FITET svoltosi a Piedimonte Etneo. Nel singolare maschile, categoria quarta-quinta, Bellissimo ha dominato il girone eliminatorio vincendo tutti gli incontri 3-0 contro Alessio Grimaldi (L’Incontro), Nicola Mangione (Eos Enna) e l’undicenne Andrea Alongi (T.T. Caltanissetta). Proseguendo nella fase successiva ad eliminazione diretta, ha superato Francesco Gentile (T.T. Kind Catania) agli ottavi, Gianmarco Interlandi (Città di Siracusa) nei quarti e Francesco Mollica (VI.GA.RO. Siracusa) in semifinale, prima di conquistare il titolo con una finale in cinque set (6-11/11-5/11-6/5-11/11-9) contro Davide Lena (T.T. Piedimonte Etneo). Nella stessa competizione, si è messa in luce anche la giovanissima Clara Cumbo, anch’essa tesserata per il club lilibetano, che ha dato prova di grande carattere e talento. Nel torneo femminile di categoria quarta-quinta, Cumbo ha raggiunto una semifinale molto combattuta, confermando le sue potenzialità e contribuendo al brillante bilancio della società nel torneo regionale. Di seguito le premiazioni di Federico Bellissimoe Clara Cumbo. Foto di copertina: le squadre, della Germaine Lecocq Marsala e quella del Martina Franca.

 -------



