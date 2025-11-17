Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
17/11/2025 10:05:00

Firmato il "Patto per restare", in Sicilia è nato il "Movimento per il Diritto a Restare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763370429-0-firmato-il-patto-per-restare-in-sicilia-e-nato-il-movimento-per-il-diritto-a-restare.jpg

«La Sicilia è a un bivio: o torna indietro, o sceglie il futuro. Noi scegliamo il futuro.» Con queste parole è stato presentato, a San Giovanni Gemini, il nuovo Movimento regionale per il Diritto a Restare, una coalizione composta da 60 organizzazioni sociali, culturali, civiche e giovanili che hanno scelto di unire le proprie forze per costruire, insieme, un nuovo percorso per l’isola.

 

Un progetto nato dopo tre anni di lavoro condiviso

Il Movimento è il frutto di un lungo processo che in tre anni ha visto decine di realtà siciliane confrontarsi su diritti, sviluppo, partecipazione e lotta allo spopolamento. La firma del Patto x Restare e l’elezione del primo coordinamento rappresentano il passaggio formale che sancisce la nascita di un soggetto collettivo che punta a rimettere al centro la possibilità di vivere, crescere e lavorare in Sicilia.

La presentazione arriva in un momento particolarmente delicato per la Regione: da un lato le nuove inchieste giudiziarie che riportano alla memoria sistemi già condannati in passato, dall’altro il rapporto Migrantes, che certifica una fuga di giovani e laureati senza precedenti.

«La Sicilia è a un bivio: tra il ritorno a logiche opache e la costruzione di un futuro possibile. Il Patto x Restare nasce dalla parte di chi sceglie il futuro», affermano le organizzazioni firmatarie.

 

“Non si può chiedere ai giovani di restare senza difendere il loro futuro”

Alla base del Patto c’è una denuncia chiara: la Sicilia soffre di uno spopolamento strutturale. Giovani, famiglie e lavoratori partono perché un sistema di occasioni negate, corruzione e clientele rende la permanenza una strada spesso impraticabile.

Le associazioni individuano alcuni punti fermi:

  • «Non si può chiedere ai giovani di restare in una terra che non difende il loro futuro.»
  • «Il malaffare e la corruzione sono una causa diretta dello spopolamento.»
  • «Senza trasparenza, diritti e pari opportunità, restare non sarà mai una scelta libera.»
  • Il Movimento chiarisce inoltre che Restare non è una condanna né un gesto nostalgico, ma una scelta politica, un atto di responsabilità verso la comunità. E non nasce “contro qualcuno”, ma contro le condizioni che da decenni costringono i siciliani ad andare via.
  •  

 

 

Il primo Coordinamento del Movimento

Durante l’assemblea sono stati eletti i cinque membri che guideranno l’agenda politica del 2026 e coordineranno i tavoli tematici del Patto:

  • Francesco Riolo, 25 anni, San Giovanni Gemini – Spazio Giovani Generazioni
  • Irene Fucà, 30 anni, Agrigento – Local Impact APS
  • Federica Pollari, 25 anni, Palermo – Scuola di Restanza e Futuro
  • Paola Galuffo, 35 anni, Mazara del Vallo – Partecipazione Politica
  • Carmelo Traina, 31 anni, Campobello di Licata – Centro Studi Giuseppe Gatì

 

Il simbolo scelto: la Carrubba

Il Movimento ha adottato come simbolo la carrubba, un albero profondamente radicato nella cultura mediterranea, conosciuto come “pianta della sopravvivenza”. Resiste alla siccità, cresce dove altri alberi non vivono, produce frutti con pochissima acqua e può vivere per secoli.

Per le organizzazioni, la carrubba rappresenta: la forza silenziosa delle comunità siciliane; la capacità di generare valore anche in condizioni difficili; la tenacia di chi resta, di chi torna e di chi rifiuta la rassegnazione; l’idea che il futuro si costruisce mettendo radici, non consumando il territorio. 

Come la carrubba, affermano, anche la Sicilia possiede risorse profonde e vitali: serve un terreno politico e sociale che permetta loro finalmente di crescere.



Cittadinanza | 2025-11-16 08:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/gasolio-sporco-a-trapani-come-fare-per-difendersi-250.jpg

Gasolio sporco a trapani, come fare per difendersi

Negli ultimi giorni allo sportello +Tutela di Trapani dell’associazione Consumerismo No Profit sono arrivate diverse segnalazioni di automobilisti che, dopo aver fatto rifornimento presso distributori della zona, hanno riscontrato guasti al...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana