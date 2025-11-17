Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/11/2025 07:06:00

17 Novembre: vince Sinner, valzer di Trump sui dazi, i gadget di Meloni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763359851-0-17-novembre-vince-sinner-valzer-di-trump-sui-dazi-i-gadget-di-meloni.png

E' il 17 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Grazie a una petizione presentata dai democratici, alla Camera statunitense si voterà per la pubblicazione di tutti i documenti di Jeffrey Epstein
• Il Venezuela ha liberato un cittadino francese detenuto da giugno. Era nella stessa prigione dove si trova Alberto Trentini da un anno
• Sinner ha vinto gli Atp di Torino, battendo Alcaraz in due set (7-6, 7-5)
• Le società che possiedono ben 7 squadre di Serie A – Atalanta, Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Roma e Verona – hanno sede in Delaware, un paradiso fiscale
• Trump ha tolto i dazi reciproci su circa cento prodotti di importazione (ad esempio, carne bovina, banane, caffè e pomodori) a causa del caro vita
• A Charlotte, in Carolina del Nord, sabato i funzionari federali dell’immigrazione hanno arrestato 81 persone
• In Oklahoma un condannato a morte ha ricevuto la grazie mentre era già nella sala dell’esecuzione, ed è svenuto
• Finora il governo Meloni ha speso oltre 3 milioni di euro in gadget da distribuire a fiere ed eventi per promuovere il proprio lavoro
• Nel Varesotto un anziano ha ucciso la moglie durante una lite per i gratta e vinci
• A Napoli, nella periferia di Barra, in pieno giorno, un giovane di 26 anni è stato ammazzato in un agguato camorristico
• Nel Brindisino una donna incinta all’ottavo mese, di ritorno dal ginecologo, ha perso il bambino a causa di un incidente stradale
• A Pavia un detenuto si è impiccato. Aveva già mostrato tendenze all’autolesionismo e perciò era stata raccomandata una «stretta sorveglianza»
• Nel siracusano un’auto è finita sui tavolini di un bar ferendo quattro persone
• A Genova ci sono state frane e allagamenti per le piogge


• In Veneto un giovane di 19 anni è diventato professore di ruolo nella classe di concorso dedicata ai laboratori di scienze e tecnologie informatiche
• L’archeologo Andrea Carandini trova «allucinante» che a Roma, dopo il crollo parziale, si voglia abbattere la Torre dei Conti
• In Libano l’Idf ha sparato (per errore, dicono) contro l’Unifil
• A Città del Messico i giovani hanno protestato contro la corruzione
• In Giappone è eruttato il vulcano Sakurajima
• In Cile le votazioni per il nuovo presidente non hanno dato esito definitivo, si andrà al ballottaggio il 14 dicembre
• Parlando al Bundestag Mattarella ha citato il film di Kubrick sulla bomba nucleare Dr. Strangelove
• Sono stati presentati 5.742 emendamenti alla legge di bilancio, ma FdI ha ritirato quello per limitare gli scioperi
• Oggi alla Camera verranno presentate le 352mila firme raccolte per l’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno
• Ieri il papa ha pranzato con poveri e transgender e sabato ha ricevuto attori e registi famosi (Bellucci, Bova, Cucinotta, Blanchett, Spike Lee, Bellocchio e altri)
• L’Italia ha perso 4-1 contro la Norvegia, perciò per qualificarsi per i Mondiali dovrà passare dagli spareggi di marzo
• Bazzecchi ha vinto il MotoGp di Valencia
• Oggi Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno
• Totti e Ilary Blasi divorzieranno definitivamente il 21 marzo, e sembra che lei voglia risposarsi
• Al Louvre due tiktoker belgi hanno appeso il loro ritratto nella stanza della Gioconda
• Sono morti la giornalista inglese Rachel Cooke (56 anni), lo scrittore francese della saga dei Bagatelle Maurice Denuzière (99), il baritono neozelandese Donald McIntyre (91), l’imprenditore Gian Mario Rossignolo (95), l’attivista statunitense Alice Wong (51)

Titoli
Corriere della Sera: "Affondo del Colle / Crimine la guerra / d’aggressione
la Repubblica: Mattarella: un crimine / la guerra d’aggressione
La Stampa: "Meno visite private in ospedale"
Il Sole 24 Ore: Giovani / Tempi più lunghi / per matrimonio, / figli, studio e casa
Il Messaggero: Statali, aumenti fino a 184 euro
Il Giornale: "Lotta ai migranti missione morale"
Leggo: "Punire chi colpisce i civili"
Qn: Pensioni, la Lega punta i piedi / Salta la stretta sugli scioperi
Il Fatto: Maxi-risparmi dal Superbonus / e gravi danni da chi l’ha abolito
Libero: Giustizia stupefacente
La Verità: Zelensky a zonzo in Europa / per chiedere i nostri soldi
Il Mattino: Zes unica, quota 1000
il Quotidiano del Sud: Protesto, dunque sono
Domani: Liste sugli scioperi: dietrofront FdI / Conte: "Meloni controlla i media"



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...

Cronaca | 2025-11-16 18:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/ancora-un-auto-incendiata-nel-rione-popolare-di-alcamo-250.jpg

Ancora un'auto incendiata nel rione popolare di Alcamo

Ancora un'auto a fuoco ad Alcamo. Una Bmw parcheggiata in via Campanile, nel complesso delle case popolari non lontano dalla scuola “Navarra”, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 3 del mattino. È il secondo...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...