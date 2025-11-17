17 Novembre: vince Sinner, valzer di Trump sui dazi, i gadget di Meloni

17/11/2025 07:06:00

E' il 17 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Grazie a una petizione presentata dai democratici, alla Camera statunitense si voterà per la pubblicazione di tutti i documenti di Jeffrey Epstein

• Il Venezuela ha liberato un cittadino francese detenuto da giugno. Era nella stessa prigione dove si trova Alberto Trentini da un anno

• Sinner ha vinto gli Atp di Torino, battendo Alcaraz in due set (7-6, 7-5)

• Le società che possiedono ben 7 squadre di Serie A – Atalanta, Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Roma e Verona – hanno sede in Delaware, un paradiso fiscale

• Trump ha tolto i dazi reciproci su circa cento prodotti di importazione (ad esempio, carne bovina, banane, caffè e pomodori) a causa del caro vita

• A Charlotte, in Carolina del Nord, sabato i funzionari federali dell’immigrazione hanno arrestato 81 persone

• In Oklahoma un condannato a morte ha ricevuto la grazie mentre era già nella sala dell’esecuzione, ed è svenuto

• Finora il governo Meloni ha speso oltre 3 milioni di euro in gadget da distribuire a fiere ed eventi per promuovere il proprio lavoro

• Nel Varesotto un anziano ha ucciso la moglie durante una lite per i gratta e vinci

• A Napoli, nella periferia di Barra, in pieno giorno, un giovane di 26 anni è stato ammazzato in un agguato camorristico

• Nel Brindisino una donna incinta all’ottavo mese, di ritorno dal ginecologo, ha perso il bambino a causa di un incidente stradale

• A Pavia un detenuto si è impiccato. Aveva già mostrato tendenze all’autolesionismo e perciò era stata raccomandata una «stretta sorveglianza»

• Nel siracusano un’auto è finita sui tavolini di un bar ferendo quattro persone

• A Genova ci sono state frane e allagamenti per le piogge



• In Veneto un giovane di 19 anni è diventato professore di ruolo nella classe di concorso dedicata ai laboratori di scienze e tecnologie informatiche

• L’archeologo Andrea Carandini trova «allucinante» che a Roma, dopo il crollo parziale, si voglia abbattere la Torre dei Conti

• In Libano l’Idf ha sparato (per errore, dicono) contro l’Unifil

• A Città del Messico i giovani hanno protestato contro la corruzione

• In Giappone è eruttato il vulcano Sakurajima

• In Cile le votazioni per il nuovo presidente non hanno dato esito definitivo, si andrà al ballottaggio il 14 dicembre

• Parlando al Bundestag Mattarella ha citato il film di Kubrick sulla bomba nucleare Dr. Strangelove

• Sono stati presentati 5.742 emendamenti alla legge di bilancio, ma FdI ha ritirato quello per limitare gli scioperi

• Oggi alla Camera verranno presentate le 352mila firme raccolte per l’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno

• Ieri il papa ha pranzato con poveri e transgender e sabato ha ricevuto attori e registi famosi (Bellucci, Bova, Cucinotta, Blanchett, Spike Lee, Bellocchio e altri)

• L’Italia ha perso 4-1 contro la Norvegia, perciò per qualificarsi per i Mondiali dovrà passare dagli spareggi di marzo

• Bazzecchi ha vinto il MotoGp di Valencia

• Oggi Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno

• Totti e Ilary Blasi divorzieranno definitivamente il 21 marzo, e sembra che lei voglia risposarsi

• Al Louvre due tiktoker belgi hanno appeso il loro ritratto nella stanza della Gioconda

• Sono morti la giornalista inglese Rachel Cooke (56 anni), lo scrittore francese della saga dei Bagatelle Maurice Denuzière (99), il baritono neozelandese Donald McIntyre (91), l’imprenditore Gian Mario Rossignolo (95), l’attivista statunitense Alice Wong (51)



Titoli

Corriere della Sera: "Affondo del Colle / Crimine la guerra / d’aggressione

la Repubblica: Mattarella: un crimine / la guerra d’aggressione

La Stampa: "Meno visite private in ospedale"

Il Sole 24 Ore: Giovani / Tempi più lunghi / per matrimonio, / figli, studio e casa

Il Messaggero: Statali, aumenti fino a 184 euro

Il Giornale: "Lotta ai migranti missione morale"

Leggo: "Punire chi colpisce i civili"

Qn: Pensioni, la Lega punta i piedi / Salta la stretta sugli scioperi

Il Fatto: Maxi-risparmi dal Superbonus / e gravi danni da chi l’ha abolito

Libero: Giustizia stupefacente

La Verità: Zelensky a zonzo in Europa / per chiedere i nostri soldi

Il Mattino: Zes unica, quota 1000

il Quotidiano del Sud: Protesto, dunque sono

Domani: Liste sugli scioperi: dietrofront FdI / Conte: "Meloni controlla i media"



