Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/11/2025 21:39:00

Tragedia in un cantiere: operaio 36enne muore schiacciato dal braccio di una betoniera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763412074-0-tragedia-in-un-cantiere-operaio-36enne-muore-schiacciato-dal-braccio-di-una-betoniera.jpg

Un operaio di 36 anni è morto questa mattina in un cantiere edile a Pozzallo, nel Ragusano, in seguito a un grave incidente sul lavoro. Un collega che si trovava con lui è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

 

Secondo una prima ricostruzione, gli operai stavano lavorando al solaio di un edificio in costruzione quando il braccio meccanico di una betoniera, utilizzata per il getto del calcestruzzo, avrebbe ceduto all’improvviso. Il pesante macchinario è piombato sul 36enne, travolgendolo.

 

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spresal per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

 

La dinamica è ancora in fase di approfondimento. L’ennesima tragedia sul lavoro riaccende il tema della sicurezza nei cantieri, soprattutto in una provincia – quella di Ragusa – che negli ultimi anni ha registrato numerosi episodi simili.

 



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana