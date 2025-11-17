Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/11/2025 11:13:00

Alcamo, al via oggi l’International Street Food

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763370871-0-alcamo-al-via-oggi-l-international-street-food.jpg

Da lunedì 17 a giovedì 20 novembre 2025, Alcamo sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese. 

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e con il Patrocinio del Comune di Alcamo, trasformerà Piazza della Repubblica in un vero e proprio villaggio del gusto, tra profumi, colori e tradizioni culinarie provenienti dai cinque continenti.

L’inaugurazione è fissata per lunedì 17 novembre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte. Da martedì 18 a giovedì 20 novembre, il festival sarà aperto dalle 12 alle 24, offrendo un percorso gastronomico continuo e adatto a tutte le età. Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante. Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante. Tra i protagonisti dell’edizione di Alcamo ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità. Non mancherà un’ampia selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto. L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.



Cultura | 2025-11-17 10:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763364831-0-la-banca-marsalese-della-memoria-compie-10-anni.jpg

La Banca Marsalese della Memoria compie 10 anni

Dieci anni di lavoro su documenti, storie, tradizioni e identità marsalese. La Banca Marsalese della Memoria celebra il suo primo decennio di attività ricordando un percorso fatto di archivi recuperati, incontri pubblici, laboratori...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana