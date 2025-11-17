Angela Bottari, etica e impegno civile: a Trapani l’assemblea tematica del PD

17/11/2025 10:11:00

Il Partito Democratico della provincia di Trapani promuove per venerdì 21 novembre, alle ore 17.30 presso l’Hotel Crystal di Trapani, un’assemblea tematica dedicata alla figura di Angela Bottari, protagonista della vita politica siciliana e punto di riferimento per l’impegno civile, l’etica pubblica e la battaglia per i diritti delle donne.

L’iniziativa, dal titolo “Ricordando Angela Bottari. La politica come impegno, la memoria come eredità”, rappresenta un’occasione di riflessione collettiva e un momento di confronto aperto sulla costruzione di un’agenda femminista condivisa e sulle sfide sociali e politiche che riguardano il territorio. Parteciperanno amministratrici, amministratori, associazioni, movimenti e realtà impegnate quotidianamente nel promuovere pari opportunità, inclusione e partecipazione democratica. Non solo un ricordo, dunque, ma un invito a rilanciare – attraverso il confronto – il valore della politica come spazio di responsabilità, cura e impegno verso la comunità. L’incontro è aperto alla cittadinanza.



