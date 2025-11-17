Sezioni
Cultura
17/11/2025 09:08:00

Marsala, “Oltre il Silenzio”. Al Teatro Impero una serata per i diritti dei bambini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/marsala-oltre-il-silenzio-al-teatro-impero-una-serata-per-i-diritti-dei-bambini-450.jpg

Marsala celebra la “Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza” con il Concerto “Oltre il Silenzio”, in programma il prossimo 20 novembre al Teatro Impero (ore 21:00).

Sul palcoscenico tanti artisti e gruppi musicali per dare voce ai Diritti Negati dei bambini vittime di guerre, violenze ed eventi calamitosi. 

Un'infanzia negata, alla cui tutela si prodiga da sempre “Save the Children”, l'Ong internazionale cui sarà devoluto l'incasso della serata, per poi trasformarlo prioritariamente in alimenti e medicine per i bambini di Gaza. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Chiara Putaggio, si esibiranno il Coro Officina Artistica Carpe Diem, Vincenzo Scardino, I Musicanti di Gregorio Caimi, Michele Pantaleo, Giacomo Frazzitta - Maurizio Favilla, Cico Messina, Friends will be queen, Gulino, Mocata e Sciacca. “Invito la cittadinanza a partecipare numerosa a questo appuntamento che abbiamo condiviso e inserito nel programma , afferma il sindaco Massimo Grillo. Ringrazio il Mac e I Paninari per l'idea e rivolgo un plauso a quanti si esibiranno, a dimostrazione che i temi importanti uniscono, coinvolgendo tutti nel soccorrere i meno fortunati e migliorare noi stessi”. L'appuntamento del 20 novembre all'Impero si chiuderà con il brano “Give Peace a Chance”.

La canzone contro la guerra scritta da John Lennon sarà cantata da tutti gli artisti partecipanti alla serata.



