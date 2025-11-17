Sezioni
Cronaca

17/11/2025 21:23:00

Sicilia, arriva il primo vero freddo: crollo termico, piogge e burrasche in arrivo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/sicilia-arriva-il-primo-vero-freddo-crollo-termico-piogge-e-burrasche-in-arrivo-450.png

La Sicilia si prepara a mettere da parte le ultime illusioni d’autunno caldo. Dopo settimane di temperature insolitamente miti, l’isola sta per affrontare un brusco risveglio invernale, con un crollo termico che segnerà la fine definitiva delle maniche corte e il ritorno dei giubbotti pesanti.

Secondo il bollettino diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dalla giornata di domani l’isola sarà investita da correnti artico-marittime, capaci di ribaltare in poche ore lo scenario meteorologico.

Crollo termico di 10 gradi in quota (e non solo)

Il termometro subirà una discesa verticale: a circa 850 hPa – la quota di riferimento per le previsioni – si passerà dai +15/16°C attuali ai +7/8°C previsti per martedì 18 novembre.
Un salto all’indietro di quasi dieci gradi, che si farà sentire anche al suolo con un generale abbassamento delle temperature e un clima sensibilmente più freddo.

Un vero e proprio shock termico che ci riporterà, senza passare dal via, all’inverno pieno.

Piogge, rovesci e temporali: attenzione alle zone centrali e nord-orientali

Il freddo non arriverà da solo. La nuova massa d’aria sarà accompagnata da precipitazioni diffuse, inizialmente isolate ma destinate a diventare più frequenti e localmente intense.

Le aree maggiormente esposte saranno:

  • i settori centrali dell’isola,
  • le province nord-orientali, dove non si escludono rovesci e temporali, con accumuli moderati.

Una configurazione tipica delle irruzioni fredde, che può creare criticità soprattutto nelle zone interne già provate dalle ultime piogge.

Raffiche da burrasca: venti fortissimi dai quadranti sud-occidentali

L’altro protagonista sarà il vento. Le previsioni parlano di forti raffiche di scirocco e libeccio, in arrivo dai quadranti sud-occidentali, con intensità:

  • da burrasca,
  • fino a burrasca forte nelle zone montuose e nelle aree esposte.

Un quadro meteorologico che, per ampiezza e intensità, potrebbe causare disagi soprattutto alla viabilità, ai collegamenti marittimi e alle attività all’aperto.

Cosa aspettarci nei prossimi giorni

Il peggioramento inizierà già domani, ma sarà tra fine settimana e inizio della prossima che la Sicilia vivrà la fase più intensa del maltempo.
Un colpo d’inverno improvviso ma non inatteso, che segna l’avvio di una nuova fase atmosferica dopo una stagione anomala e più calda del normale.

Prepariamoci dunque a un cambio netto: più freddo, più vento, più pioggia.
E i giubbotti pesanti, stavolta, serviranno davvero.



Meteo | 2025-11-17 08:29:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763364626-0-meteo-sicilia-lunedi-di-sole-e-temperature-miti.jpg

Meteo Sicilia, lunedì di sole e temperature miti

Temperature quasi primaverili e tempo stabile su gran parte della Sicilia. La settimana si apre con una giornata mite e in prevalenza soleggiata, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni significative.Nelle prime ore del mattino...

