17/11/2025 16:00:00

Marsala: nuovo incarico per il diacono Alessandro Pulizzi: servirà alla Chiesa Madre

Il diacono permanente Alessandro Pulizzi inizierà un nuovo percorso pastorale nella Chiesa Madre di Marsala. La decisione arriva dal Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, che ha destinato il diacono marsalese alla storica Matrice, dove opererà a supporto del parroco, don Marco Renda.

 

Pulizzi lascia così la comunità di Maria Santissima delle Grazie al Puleo, parrocchia in cui ha prestato servizio negli ultimi anni affiancando il parroco don Davide Chirco.

 

Ordinato diacono nel 2022 dall’allora Vescovo Domenico Mogavero, Pulizzi ha alle spalle un articolato cammino di formazione teologica e spirituale, che lo ha portato oggi a questo nuovo incarico al centro della vita ecclesiale cittadina.



