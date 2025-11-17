Sport: la Shark entra nella storia, battuta Milano - Il Marsala Calcio perde in casa

17/11/2025 00:22:00

La settimana sportiva in Provincia di Trapani è un autentico palcoscenico di emozioni, vittorie solenni, battute d’arresto amare e giovani talenti che brillano. Dal dominio delle Arpie dell’Handball Erice alla grande impresa degli Shark in A, dagli alti e bassi del Marsala Volley al gioco spumeggiante del Tennis Tavolo, passando per delusioni nel Futsal e trionfi individuali nella Kickboxing. Ogni disciplina ha raccontato una storia di impegno, resilienza e orgoglio territoriale, un’altalena di emozioni che unisce ogni performance e la voglia di rappresentare con orgoglio un territorio che vive lo sport come parte della sua anima.

Pallamano serie A: l’Handball Erice non conosce soste, batte Padova con autorità e rimane sola in vetta alla classifica. Le Arpie impongono il loro ritmo sin dall’inizio, costruendo un margine ampio e controllando la partita con intensità. Le ericine sembrano avere la forza di un macigno. C’è consapevolezza, determinazione, e la voglia di scrivere una stagione da ricordare.

Basket serie A: la Trapani Shark regala un’impresa di spessore battendo l'Olimpia Milano grazie ad una grande partita e al ritorno di un suo grande giocatore, quel Notae che è riuscito a fare la differenza nel tempio del Basket italiano. Quando un roster gioca con il cuore e l’intelligenza, il successo diventa quasi inevitabile. È il momento di sognare in grande grazie anche alle centinaia di tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. A loro è dedicato questo grandissimo successo. Di seguito gli highlights del match:

Volley Femminile serie A2: la Sigel Seap Marsala Volley perde in casa 1-3 contro la SMI Roma Volley in un match equilibrato ed appassionante. Dopo un primo set vinto ai vantaggi (29-27), le marsalesi subiscono il cambio di ritmo delle ospiti, che con continuità al servizio e concretezza offensiva cambiano l’inerzia del match. Le capitoline sfruttano un break decisivo nel quarto set e portano a casa tre punti pesanti. E' una battuta d’arresto che brucia, ma anche una lezione. Marsala ha mostrato potenziale e grinta, e ora deve trasformare la delusione in carburante per crescere.

Calcio a 5 serie A2: settimana nera per il Marsala Futsal, che dopo una sconfitta casalinga per 0-8 contro la Gear Piazza Armerina, nei fatti non è riuscito a reagire. Gli azzurri hanno faticato a tenere il ritmo e pagato duramente ogni errore questa trasferta contro il Messina che ha, dopo le vittorie di inizio stagione, riportato sulla terra la società lilibetana che dovrà reagire tornando a giocare ed a concentrarsi al massimo se vorrà dire la sua in questo bel Campionato di serie A2. Una caduta pesante, che lascia il segno, ma è solo un capitolo. La consapevolezza della squadra che c’è molto lavoro da fare può diventare il primo passo per una nuova rinascita.

Tennis Tavolo serie B1: vittoria convincente per la FSC Germaine Lecocq TT Marsala, che strapazza il Martina Franca per 5-1 in casa, consolidando le proprie ambizioni di vertice. La squadra lilibetana ha mostrato eleganza e solidità, non è solo un successo di giornata, ma un segnale chiaro, la Germaine Lecocq crede davvero nella serie A. Giusta citazione merita il quattordicenne Federico Bellissimo che vince il Torneo Regionale di quarta e quinta categoria battendo tutti gli avversari incontrati.

Calcio serie C: il Trapani di Aronica perde a Potenza 2-1. I granata non sono riusciti ad avere ragione dei lucani che hanno giocato con un uomo in meno parte della sfida. Un'occasione persa per il Trapani che continua nella rincorsa verso i play off promozione, una stagione difficile che fa il paio con la penalizzazione di otto punti subita ad inizio stagione che come una Spada di Damocle continua a complicare i piani stagionali ad una squadra che in campo avrebbe comunque conquistato le posizioni di vertice del torneo. La serie C comunque è ancora lunga ed i granata sicuramente proveranno a venirne a capo. Di seguito gli highlights del match:

Kickboxing: grande orgoglio per il Team Biondo Kickboxing Academy, Giovanvito Sciacca conquista due titoli mondiali WTKA, mettendo in luce talento, sacrificio e determinazione. La sua impresa è un “no limits” sportivo. Sciacca non porta a casa solo medaglie, ma il simbolo di quanto ambizione e disciplina possano portare lontano.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 delude in casa, non riesce ad imporre il proprio gioco contro il Città di San Vito Lo Capo, che vince di misura grazie a un gol su calcio d’angolo. Nonostante il possesso palla, gli azzurri non trovano la concretezza necessaria. E' un momento di riflessione per Marsala, il dominio territoriale serve, ma serve anche saper finalizzare. Serve quella ferocia sottile che trasforma l’impegno in vittoria se si vuole andar via da questa categoria ed approdare in serie D. Di seguito gli highlights del match di Canale2tp.



