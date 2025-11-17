Sezioni
Economia

» Turismo
17/11/2025 10:35:00

Trapani, il turismo diventa digitale: mercoledì il convegno “Click & Travel”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/trapani-il-turismo-diventa-digitale-mercoledi-il-convegno-click-amp-travel-450.jpg

Il futuro del turismo passa dal digitale, e Trapani prova a mettersi al passo. Mercoledì 19 novembre alle 10.15, nella sala Gregory Bongiorno di Sicindustria, si terrà il convegno “Click & Travel: come il digitale trasforma i luoghi in esperienze”, organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale. L’obiettivo è spiegare come strumenti innovativi – piattaforme di prenotazione, sistemi digitali di gestione delle destinazioni e marketing online – stiano cambiando il modo di raccontare e vivere i territori.

All’incontro parteciperà l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, che presenterà le nuove strategie digitali della Regione Siciliana. L’apertura dei lavori è affidata alla presidente del Distretto, Rosalia D’Alì, e al presidente vicario di Sicindustria, Filippo Amodeo.

Alle 11.30 è prevista una tavola rotonda moderata da Bruno Bertero, destination manager del Distretto Sicilia Occidentale, con la partecipazione di diversi esperti: Stefan Marchioro, i rappresentanti di Kumbe (che gestisce il portale westofsicily.com), Tommaso Peduzzi di Regiondo, Ivan Proverbio di Freedom e Stefano Tulli di Widering.

L’iniziativa arriva in un momento in cui il Distretto ha avviato la trasformazione da DMO a DMC e sta lanciando il nuovo portale digitale, con l’obiettivo di rendere più attrattiva la destinazione West of Sicily e di creare un sistema turistico più moderno e competitivo.

«Sarà un’occasione per fare un primo bilancio sulla stagione 2025 e per ragionare sulle nuove opportunità che la digitalizzazione offre - spiega la presidente Rosalia D’Alì - Stiamo lavorando da mesi a questo nuovo corso, che può aiutare la Sicilia Occidentale ad attrarre più visitatori italiani e stranieri».

Sono invitati gli operatori turistici, i soci del Distretto e la stampa. L’incontro è aperto anche a chi vuole capire come il digitale sta cambiando il turismo del territorio.



