Buongiorno24 del 18 Novembre 2025: De.Co. a Trapani, emergenza idrica

18/11/2025 09:04:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Trapani mette nero su bianco la propria identità gastronomica e culturale.

Nascono i primi tre disciplinari De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, dedicati al Pane trapanese, al Cuscusu trapanese e alla Rianata.

Tre simboli che raccontano storia, agricoltura e tradizione: disciplinari che parlano di grano, mulini e antiche tecniche, e che puntano a proteggere le eccellenze locali, trasformandole in risorsa economica e turistica.

Mentre Trapani celebra il gusto, il resto della provincia affronta una crisi sempre più preoccupante.

L’allarme idrico lanciato dal sindaco di Calatafimi Segesta e presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, è chiaro:

«Siamo in piena emergenza, e se non dovesse piovere rischiamo una crisi acuta tra fine dicembre e inizio gennaio».

La causa, spiega, è il mancato recupero dell’invaso Garcia, principale fonte di approvvigionamento.

«Cinque milioni di metri cubi d’acqua – sottolinea Gruppuso – sono stati prelevati per uso irriguo in modo imprudente, peggiorando una situazione già critica».

Tragedia sul lavoro a Pozzallo: un operaio è morto dopo essere stato colpito dal braccio meccanico di una betoniera.

L’uomo, impegnato in un cantiere edile, non ha avuto scampo.

A Marsala, invece, la fortuna sorride: centrato un “5” al SuperEnalotto da 32.526 euro presso un tabacchi in contrada San Leonardo.

Ad Alcamo, rocambolesco tentativo di fuga per un 65enne arrestato dai Carabinieri per detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.

Fermato a un posto di blocco, ha tentato di scappare in sella a un ciclomotore elettrico, finendo contro la vettura dell’Arma.

Nella busta che cercava di nascondere, i militari hanno trovato oltre due chili di cocaina.

Sul fronte politico, il presidente della Regione Renato Schifani annuncia una “svolta nella nomina dei direttori generali della Sanità”, con una nuova commissione di selezione per garantire trasparenza e competenza.



Intanto, nell’inchiesta su appalti e sanità, continua il giro di interrogatori: il segretario di Cuffaro, Vito Raso, parla di “accuse infamanti” e dichiara di aver risposto a tutte le domande.

Saverio Romano scrive invece al presidente della Camera chiedendo che vengano estratte e consegnate le sue chat ai giudici, per “chiarire la totale estraneità ai fatti”.

Altro stop per il Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti ha bocciato anche il terzo atto aggiuntivo tra il Ministero dei Trasporti e la società Stretto di Messina Spa, un nuovo colpo al progetto simbolo del governo Meloni.

Sul fronte della sanità provinciale, l’Asp di Trapani lancia l’iniziativa “Mammografie sul camper” per la prevenzione del tumore al seno.

Da oggi al 28 novembre, in undici piazze della provincia — da Marsala a Favignana — sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia.

Prenotazioni al numero verde 800 152233 o via WhatsApp al 338 6314817.

Momenti di tensione a Trapani, in via Agrigento, per una lite familiare degenerata.

Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio: i protagonisti sono stati condotti in caserma e la loro posizione è ora al vaglio della magistratura.

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.



