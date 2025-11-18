Sezioni
Cronaca
18/11/2025 21:33:00

Marsala, lite in un centro di accoglienza finisce con armi da taglio: due uomini feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/marsala-lite-in-un-centro-di-accoglienza-finisce-con-armi-da-taglio-due-uomini-feriti-450.jpg

Notte movimentata in un centro di accoglienza di via Mazara, a Marsala, dove una lite tra due cittadini stranieri è degenerata fino a trasformarsi in un violento scontro con armi da taglio. I due uomini, di 23 e 27 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, intervenuti con una pattuglia del Nucleo Radiomobile, il confronto tra i due sarebbe iniziato come una discussione, per poi rapidamente evolvere in un’aggressione con coltelli o oggetti da taglio. Entrambi hanno riportato ferite.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, prima del trasferimento dei due uomini all’ospedale di Marsala per gli accertamenti medici. Dimessi dopo le verifiche, sono stati poi deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire le cause della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

 









